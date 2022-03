Vejrvært Sara Maria Franch-Mækredahl har kæmpet med slem angst igennem sit liv, og nu deler hun nogle af sine erfaringer.

For hvor angsten på nogle måder i dag kan være en hjælp for Mærkedahl, så oplevede hun for nylig en voldsom episode på vej hjem fra sit arbejde i Odense. Det fortæller hun i podcasten Zen med Zennie.

»Jeg har først fri lidt over ti, og så kører jeg hjem til København fra Odense. Og så må jeg simpelthen ringe til min mor, da jeg sætter mig ud i bilen, og snakke med hende hele vejen hjem, da jeg er bange for, der sker mig et eller andet. At jeg pludselig får en blodprop, eller der har sat sig et eller andet, eller at jeg har fået cancer i halsen.«

Anfaldet af dødsangst blev trigget af, at den 41-årige vejrvært for nylig har haft corona for nylig. En sygdomsperiode, som egentlig gik uden, at Mærkedahl led alvorligt, men som altså har udløst angst.

For det er ellers år siden, Mærkedahl, der arbejder som vejrvært på TV 2 i Odense, sidst har være ramt af et så voldsom en omgang, lyder det i podcasten.

»Jeg græder og græder og græder. Jeg var simpelthen så ulykkelig.«

Sara Maria Franch-Mærkedahl håndterer i dag blandt andet et anfald af angst ved at tale med nogen, og da hun alligevel skulle tale med sin mor den dag på vej hjem i bilen, var det nærliggende at bruge den livline.

Det er dog ikke altid, at angsten er en negativ ting for Mækredahl nu om stunder. Tidligere oplevede Sara Maria Franch-Mærkedahl så voldsomme, at hun besvimede, men i dag fungerer angsten ofte som et redskab, hvorpå hun kan mærke, at der er noget, der ikke er i balance. At hun ikke har overholdt egne grænser.

Vejrværten mener, at hendes angst skyldes, at hun er vokset op i et hjem med alkohol, da hendes stedfar kæmpede med et misbrug.

For nylig kom det frem at Sara Maria Franch-Mærkedahl er begyndt at danne par med en anden kendis, nemlig skuespiller Nicolaj Kopernikus.

Det bekræftede 'Klassefesten'-skuespilleren overfor B.T.

Parret ønskede dog at holde omstændighederne om deres forholds opståen for dem selv.