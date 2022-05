Verdensstjernen og fynboen Karen Marie Aagaard Ørsted Andersen, der er bedre kendt som musikeren MØ, er blevet skudt i skoene, at det eneste danske ved hende er, at hun kommer fra Odense.

Kritikken kom fra den odenseanske DF-politiker Alex Ahrendtsen i 2018.

Den gav om ikke andet MØ mulighed for at fortælle om sit eget syn på sit tilhørsforhold til Danmark og på globale grænser.

»Jeg føler mig faktisk meget dansk.«

»Og jeg tænker nogle gange, at det kan være mere, end hvad godt er. Mine rødder er meget fæstnet i min fortid på Fyn og i mine venner.«

»Hele min opvækst i Danmark har jo en kæmpe betydning for mig,« lød det fra hende dengang i et interview med magasinet Gaffa.

MØ gjorde klart, at for hende behøver musikere ikke synge på dansk for at være særligt danske, og hun uddybede, 'at det er ligesom at råbe og skrige ad regnen for at få den til at stoppe', hvis man tror, man kan forhindre, at verden bevæger sig imod at have én stor befolkning.

Dermed ikke sagt, at folk generelt og MØ i særdeleshed ikke kan have et stærkt forhold til det sted, man kommer fra.

At man er skabt af de ungdomsskridt, man har trådt. Både de lette og de tunge.

I podcasten '112 for knuste hjerter' har MØ tidligere fortalt, hvordan den første store forelskelse for en tid knuste hende.

»Jeg var sådan: 'Whaaat'. Og så dør jeg bare. Jeg syntes, at det var så vildt, at jeg havde scoret én,« siger hun om den unge kærlighed i programmet.

Hun var 1. g'er. Han var 3. g'er.

Og hun var så forelsket, at hun havde svært ved at finde sig til rette i deres fire måneder lange forhold. Hun beskriver det selv som at være 'in over my head'.

Men så slog teenagekæresten op, og unge Karen blev ramt af en kæmpe kærestesorg.

I podcasten fortæller musikeren, at når hun spiller i Odense i dag, er det ofte, at tankerne ryger tilbage til den tid, hvor hun gik på Mulernes Legatskole, hvor hendes teenageforelskelse også var elev.

Og til sommer vil stjernen så igen have mulighed for at mindes sin tidligere ungdom, for der skal hun spille på den odenseanske festival Tinderbox.

I dag har MØ selv lejlighed i København og har i en årrække dannet par med musikerkollegaen Mads Damsgaard Kristiansen, der også er kendt under navnet kunstnernavnet Goss.

Karen Marie Aagaard Ørsted Andersen har lavet en lang række hit, der har givet genlyd i verdenskroge langt væk fra vores lille ørige.

Sange som 'Never Wanna Know', 'Final Song', 'Pilgrim' og 'Lean On' er nået ud vidt og bredt, og MØ fortæller i '112 for knuste hjerter', at kærestesorg eksempelvis kan være en kæmpe kreativ drivkraft.

Før MØs kæmpe verdenssucces havde Karen Marie Aagaard Ørsted Andersen dog det, hun selv kalder en almindelig middelklasseopvækst i sit barndomshjem, der lå i St. Ubberud uden for Odense.

De, der er fra byen, vil genkende navnet fra bybusserne.

Ubberud var endestationen på én af Odenses linjer, og MØ har ikke lagt skjul på, at hun ville noget andet end det, hun fik i sin barndom.

I et interview med Alt for damerne fortæller hun om den dragende musikverden, hvor hun som barn tænkte, hun ville være tilfreds, hvis hun kunne stå og svaje som sangerinderne på scenen i en jazzklub i København med 300 publikummere.

»Jeg var helt sindssygt tiltrukket af, at livet som musiker var helt anderledes end det, jeg kom fra.«

»Jeg kommer fra en helt vildt dejlig, men fuldstændig almindelig middelklasse-forstadsfamilie og har altid længtes efter noget andet.«

Musikeren, der i sine unge dage dyrkede punken i sit band Mor, som hun havde sammen med musikerkollega og veninde Josefine Struckmann, kom dog langt ud med melodier og tekster.

Succesen blev stor, men det blev presset også.

Hun havde brug for en pause efter, at arbejdsskemaet havde været presset til bristepunktet igennem flere år.

»Jeg tror, at alle, der bliver ved med at køre rundt i de samme destruktive cirkler, får en ægte lussing på et eller andet tidspunkt. »

»Jeg begyndte at få panikanfald, som var det, der gjorde, at jeg var sådan: Jeg skal have en pause – og det er NU,« sagde MØ til Soundvenue i januar.

Til sommer er hun så klar til at spille igen på blandt andet Tinderbox.

Og her kan publikum sikkert få lov til at høre bidder af MØs nye album 'Motordrome', som er baseret på følelser og ideer, kunstneren har haft brug for at dele efter sin nedtur med stress.

