Britney Spears har kæmpet med sit mentale helbred og stofmisbrug – og nu er begge dele så alvorlige, at hendes nærmeste måtte planlægge en intervention for stjernen.

Det erfarer TMZ, for hvem en unavngiven kilde tæt på Britney Spears begrunder: »Jeg er bange for, at hun vil dø.«

Ifølge mediets oplysninger er sangerindens nærmeste alarmeret om hendes utilregnelige, flygtige adfærd.

Efter sigende tager 'Toxic'-stjernen regelmæssigt medicin, der 'kører hende op'. Det bruger hun frem for den medicin, som skal stabilisere hende.

Den længe planlagte intervention skulle have fundet sted tirsdag 7. februar i Los Angeles, hvor et hus var blevet lejet til formålet.

Her skulle en intetanende Britney Spears komme forbi og overraskes af hendes mand, Sam Asghari, hendes manager, en interventionist og læger, som ville være til stede.

Herefter var planen – ifølge TMZ – at sangerinden skulle bo i det lejede hus i minimum to måneder, mens hun modtog både medicinsk behandling og psykologisk rådgivning.

Britney Spears og Sam Asghari blev gift i 2022. Foto: Jordan Strauss Vis mere Britney Spears og Sam Asghari blev gift i 2022. Foto: Jordan Strauss

Sådan gik det imidlertid ikke, fordi Britney Spears angiveligt fik nys om sine kæres planer -–dog skulle hun have været med på at mødes med en læge.

Det er blot et par uger siden, at Britney Spears fik politiet på uanmeldt besøg, efter at flere fans skulle have ringet til dem, fordi de var bekymrede for stjernen. Noget, som 41-årige Britney Spears altså fandt umyndiggørende.

»Jeg elsker og beundrer mine fans, men denne gang gik tingene lidt for vidt, og mit privatliv blev krænket,« lød det efterfølgende fra hende.

De bekymrede fans havde slået alarm, da Britney Spears først ændrede sit navn til River Red på Instagram og siden deaktiverede sin konto.

Profilen havde hun ellers brugt til at få afløb for nogle af sine frustrationer ved blandt andet at dele en stribe nøgenbilleder – noget, hun ikke kunne få lov til, mens hendes far var indsat som værge for hende.

Sin fars værgemål blev Britney Spears, efter 13 år, fri af i september 2021.