Skuespiller Esben Dalgaard har været meget åben om sin sygdom med modermærkekræft.

Og da han mødte op til gallapremieren på 'Bamse' i Imperial København onsdag aften, var det da også tydeligt at se en forandring i hans udseende med det hvide skæg og det hvide hår.

»Der ligger det til grund for det, at jeg modtager en behandling, der fjerner min pigmentering. Så jeg er hvid over hele kroppen,« forklarede han til B.T.

Den eneste undtagelse er øjenbrynene, som er farvet.

Skuespilleren, som det seneste års tid har gjort sig bemærket med roller i blandt andet Netflixserien 'Kastanjemanden' og den nye 'Krumme'-film, kunne også fortælle, at det går godt med hans behandling.

»Det går heldigvis rigtig godt. Jeg modtager min immunterapi meget positivt og har det rigtig godt.«

Han har fortalt meget om, hvor vigtigt det er for ham at prioritere tiden for familien, og at han sætter endnu mere pris på det nu, end før han blev syg.

Det handler for skuespilleren om at prøve at være til stede i nuet og nyde den tilværelse, han har fået.

»Det gælder faktisk både mig, der er syg, men det gælder jo også dig, du kan jo også desværre gå ud og få en mursten i hovedet lige om lidt, og så er det så pisse ærgerligt at have stået og spildt tiden,« lød det fra Esben Dalgaard.