Otte år.

Det var så længe, at skuespillerinden Rita Morena nåede at danne par med den afdøde filmlegende og 'Godfather'-skuespiller Marlon Brando.

Det betyder dog ikke, at Rita Morena var den eneste, som Marlon Brando gik i seng med i det lille årti.

Det var nemlig almen kendt, at skuespilleren var yderst glad for kvindeligt selskab, og at han langt fra var tro mod Rita Morena.



Og netop det faktum er den 89-årige skuespillerinde blevet spurgt ind til i et interview på talkshowet The View.

Marlon Brando i filmen 'The Godfather' fra 1972. Foto: HANDOUT Vis mere Marlon Brando i filmen 'The Godfather' fra 1972. Foto: HANDOUT

Her afslører hun blandt andet, hvordan det føltes at opdage utroskaben, og hvordan hun efterfølgende hævnede sig på Marlon Brando. Det skriver People Magazine.

»Jeg fandt undertøj i hans hjem og var hjerteknust. Jeg tog grædende hjem og følte mig så naiv. Jeg var også sur og rasende,« siger hun og fortæller, at hun tilfældigvis dagen efter blev ringet op af Colonel Parker, som dengang var Elvis Presleys manager.

»Han sagde, at Elvis havde set mig, og at han godt kunne lide, hvad han så. Han sagde også, at Elvis gerne ville møde mig, hvorefter jeg tænkte på de trusser, jeg havde fundet dagen før, og så sagde jeg ja.«

Rita Morena fortæller endvidere, at hun datede Elvis et par gange mere, og at hun syntes, at han var sød, men samtidig lidt for kedelig.



Hun afslører også, at Marlon Brando bestemt ikke tog det pænt, da han fandt ud af, at Rita Morena havde hængt ud med Elvis.

Arkivfoto af Elvis Presley. Foto: STF Vis mere Arkivfoto af Elvis Presley. Foto: STF

»Han begyndte at kaste med stole. Han var så vred. Det føltes helt fantastisk,« siger hun grinende i talkshowet og fortsætter:

»Jeg sad bare stille og roligt, mens han kastede rundt med stole og råbte og skreg.«

Rita Morena mødte den syv år ældre Marlon Brando under optagelserne til filmen 'Désirée', da hun var 22 år gammel.

De var sammen i otte år, men forholdet var yderst stormfuldt.

»Han var som den far, jeg aldrig kunne gøre tilfreds, hvilket jeg ikke forstod på det tidspunkt overhovedet. Han var den, jeg ville tilfredsstille. Den, jeg vil være gift med,« forklarer Rita Morena nu.

Marlon Brando døde i 2004, da han var 80 år gammel.

Elvis Presley døde allerede i 1977 og nåede derfor kun at fylde 42 år.