Torsdag kom det frem, at Britney Spears' nærmeste har set sig nødsaget til at planlægge en intervention for sangerinden, hvis mentale helbred og stofmisbrug angiveligt volder hende store problemer.

Over for TMZ, der var først med historien, fortalte en unavngiven kilde tæt på sangerinden: »Jeg er bange for, at hun vil dø.«

Det faldt tilsyneladende ikke i god jord hos Britney Spears, der er strøget til tasterne på sin Instagram-profil.

»Det gør mig dårlig, at det overhovedet er lovligt for folk at finde på historier om, at jeg næsten døde… jeg mener, at nok er nok på et tidspunkt!!!« skriver 'Toxic'-stjernen og fortsætter:

»Jeg bliver nok nødt til at stoppe med at skrive på Instagram, for selvom jeg nyder at gøre det, er der åbenbart mange mennesker, der ikke ønsker mig det bedste!!! Jeg er ærlig talt slet ikke overrasket«.

Britney Spears understreger desuden i opslaget, at hun »gør det så godt, hun kan« og påpeger, at vi skriver 2023 i kalenderen – og ikke 2007, hvor hun som bekendt gennemgik den famøse nedsmeltning.

»Som min mand siger det bedst: tro ikke på alt hvad du læser!!!« afslutter sangerinden.

Britney Spears og Sam Asghari blev git i juni 2022. Foto: Jordan Strauss Vis mere Britney Spears og Sam Asghari blev git i juni 2022. Foto: Jordan Strauss

Ifølge TMZ' oplysninger var sangerindens mand, Sam Asghari, dog en stor del af planen om en intervention. Her skulle han, i selskab med Britney Spears' manager, en interventionist og læger, forsøge at overtale stjernen til at gå i behandling.

Efter sigende tager 'Toxic'-stjernen nemlig regelmæssigt medicin, der 'kører hende op'. Det bruger hun frem for den medicin, som skal stabilisere hende.

Interventionen blev dog imidlertid ikke til noget, fordi Britney Spears angiveligt fik nys om sine kæres planer – dog skulle hun have været med på at mødes med en læge.