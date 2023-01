Lyt til artiklen

På C. W. Obels Plads i Aalborg pryder Brdr. Price logoet – i hvert fald lidt endnu.

Og selvom et opslag på Facebook fra nytårsaftensdag ønskede alle et godt nytår, og at brødreparret glædede sig til selve nytårsaften og til 'at se dig i det nye år', så kan man se langt efter et restaurantbesøg i Aalborg.

For et lille skilt i døren forklarer, at de lukker restauranten permanent.

Men man er dog på ingen måde færdig med at være til stede i Aalborg, det forklarer Salgs- og Marketingschef Marlene Rovsing til B.T. efter historien blev bragt først i Nordjyske.

»Årsagen er, at den efterspørgsel, som vi har på selskaber, har vi taget til efterretning. For det lokale, som vi bruger i den gamle restaurant, er ét langt stort lokale, så det er ikke egnet til store selskaber, hvor vi også kan have almindelige gæster ved siden af.«

»Vi måtte afvise mange gæster og begrænse dem meget på grund af lokalet, og det har vi været kede af.«

Derudover forklarer hun også, at folk måske holder lidt mere igen, i forhold til tidligere, grundet inflation.

Price-restauranten i Aalborg har leveret et underskud på mere end en million to år i træk og har en egenkapital på næsten 2,3 millioner kroner.

Men Marlene Rovsing forklarer, at det er ikke på grund af dårlig økonomi, at man lukker. For den samlede virksomhed har en sund økonomi og har overlevet corona i flot stil.

»Intentionen for den samlede virksomhed er, at vi skal have flere restauranter på landkortet, og det gælder også en ny i Aalborg.«

»Der er ikke et udtryk for en kneben tid, for vi har en ret sund økonomi. Så det er altså ikke på grund af økonomiske årsager, at vi gør det. Vi kommer helt klart igen.«

Foreløbig vil de to brødre stadig have restauranter i Herning og to i København – en i Tivoli og kædens førstefødte, der åbnede for 11 år siden i Rosenborggade.