Prins Harry udeblev mandag fra et retsmøde ved High Court i London.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den britiske prins har lagt sag an mod Mirror Group Newspapers (MGN), som udgiver aviserne Daily Mirror, Sunday Mirror og Sunday People.

Han sagsøger MGN for ulovlig aflytning af telefonsvarerbeskeder og andre ulovlige forhold, som fandt sted mellem 1991 og 2011.

Ifølge Reuters lød det fra dommer Timothy Fancourt, at han var overrasket over prinsens fravær.

High Court svarer til landsretten.

Til B.T. har Berlingskes kongehuskommentator Jakob Steen Olsen tidligere kaldt retssagen om overvågningen af Harry for historisk.

Alene det at prinsen skal optage i retten, er nærmest uden fortilfælde, fortæller Jakob Steen Olsen.

»Historisk har kongehuset haft et princip, man kalder 'never complain, never explain'. Man kommenterer ikke, og man klager heller ikke. Simpelthen fordi man føler sig hævet over at deltage i den offentlige debat. Men nu gør Harry altså det modsatte. Han vil ikke finde sig i mere,« fortæller han.

Når kongehuset normalt ikke går ind i retssager og søgsmål, er det også, fordi kongehuset traditionelt godt kan lide at have kontrol over, hvad de bliver spurgt om. Og det har man ikke i vidneskranken, fortalte kongehuskommentatoren.

»Det bliver beskidt. Når man sidder i vidneskranken, har man ingen kontrol over, hvad der bliver spurgt om, og man bliver nødt til at svare. Det bringer pludselig prins Harry på niveau med almindelige mennesker,« udtalte Jakob Steen Olsen tilbage i maj til B.T.