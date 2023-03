Lyt til artiklen

Lindsay Lohan og ægtefællen Bader Shammas skal være forældre.

Det afslører Lohan selv på Instagram.

Under billedet af en baby bodystocking med teksten ‘Kommer snart’ skriver den 36-årige skuespiller og sangerinde:

»Vi er blevet velsignet og er spændte!«

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Lindsay Lohan (@lindsaylohan)

Skal man tolke på de emojis, hun vælger at krydre budskabet med, er der en lille sandsynlighed for, at det er en dreng, som parret venter. For der er både blå sut i munden på en baby- og en blå sutteflaske-emojii.

En lille halv time efter opslaget blev offentliggjort, har mere end 100.000 liket opslaget og ønsker tillykke med den kommende familieforøgelse.

Lindsay Lohan blev kendt som barnestjerne i Disneyfilmen 'Forældrefælden' fra 1998 og har senere spillet med i 'Freaky Friday' fra 2003 og 'Mean Girls' fra 2004. Men hun har også udgivet musik, blandt andet albummet 'A Little More Personal' fra 2005.

Efter nogle turbulente ungdomsår kom hun som 21-årig i behandling for alkoholmisbrug, men har siden fået sit liv bragt på ret køl.

I 2021 blev hun forlovet med den jævnaldrende Bader Shammas, der er vicepræsident for den globale investeringsbank Credit Suisse, og i juli sidste sommer blev parret gift.