Den excentriske rigmand med det store smil er blevet lidt fattigere.

Han har nemlig mistet 1,8 milliarder pund på blot et år. Det skriver flere medier, heriblandt The Mirror, på baggrund af The Sunday Times Rich List 2023.

Dermed går Richard Branson fra 44.-pladsen til 77.-pladsen på The Sunday Times Rich List 2023.

Virgin Group-stifteren og hans familie er nemlig gået fra at have en formue på 4,2 milliarder pund – 36 milliarder danske kroner – til blot at have 2,4 milliarder pund.

Dermed mister han i omegnen af 42 procent af sin formue.

Men faktisk kunne det være endt langt værre for rigmanden og Virgin-imperiet. For særligt covid-19-pandemien tog hårdt på virksomheden.

»Der var et tidspunkt, hvor det virkelig så ud til. at vi ville miste det hele,« sagde Richard Bransom til BBC.

Heldigvis mistede rigmanden ikke hele imperiet, selvom han nu blot har 20,5 milliarder kroner i stedet for de 36 milliarder året forinden.