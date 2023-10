Hun har tænkt over det længe.

»Det har da heller ikke været nemt, men når alt kommer til alt, var det ikke så svært alligevel.«

Sådan lyder det fra Christina Roslyng, der efter årets VM stopper som team manager på det danske kvindelandshold.

Det giver ikke længere mening for hende at skulle være væk fra familien i så lang tid i forbindelse med eksempelvis slutrunder.

»I 2020 til den første slutrunde på hjemmebane var alt nyt. Jeg tror ikke, specielt vores yngste anede, hvad det betød, jeg var væk så længe. Det var okay. Så var vi i Barcelona,« fortæller hun og tilføjer, at det var efter EM i 2022 i Slovenien, tankerne begyndte.

»Jeg har gået og tænkt over, det skal virkelig give mening, hvis det skal veje op imod, det fravær det er at skulle være væk så lang tid hjemmefra. Det er den primære årsag til, det er endt ud på denne her måde,« siger hun.

Hun involverede landstræner Jesper Jensen og assistenttræner Lars Jørgensen i beslutningen for en måneds tid siden.

Mandag den 9. oktober fik spillertruppen og resten af staben beskeden, da de mødte ind til samling.

Christina Roslyng har haft stor betydning for landsholdet. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Når jeg har forklaret hvorfor, det har været et svært valg, men at den primære årsag er, der sker så meget i mine børns liv, jeg ikke vil undvære, og at det lange fravær med fire uger i træk er for lang tid, så er der god forståelse. Men derfor er det ikke nemt at træffe sådan en beslutning, for der er virkelig mange gode og spændende ting,« siger Christina Roslyng.

Hun er blevet bekræftet i vigtigheden af sit arbejde. Det at fokusere på kultur og trivsel i et præstationsmiljø.

Det har givet hende en selvtillid i forhold til, hun tror på, der virkelig er noget at komme efter.

»Det giver mening at gøre det på den måde. På den måde har det også været svært at slippe, for det har været sindssygt spændende at få lov at sætte mine tanker i spil og sætte de skibe i søen og få lov at følge op og udvikle på det de sidste fire år. Det har givet så meget både fagligt og personligt at få lov at få en stemme ind i det setup. Men når alt kommer til alt, kommer mine børn før mit arbejdsliv,« siger Roslyng, der har elsket sine arbejdsopgaver.

Hun kommer da også til at savne samarbejdet med Jesper Jensen og Lars Jørgensen, ligesom det da bliver mærkeligt ikke at have samme kontakt med landsholdsspillerne.

Men for hende er det vigtigt, at når hun er et sted, så er hun det hundrede procent.

Det nytter ikke, at hun står til en slutrunde og savner sine børn så meget, at hun ikke kan være netop det, forklarer hun.

»Den ældste er 17. Han er så stor, at det er lidt et fravær på en anden måde. Jeg har jo også fundet ud af, at de teenagere der, de har ikke på samme måde brug for mig mere,« griner hun og fortsætter:

Christina Roslyng har været en del af ledergruppen på landsholdet siden 2020. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Men en gang imellem har han. Og jeg kan mærke, at det er en svær tanke at gå med, at de få momenter ind imellem, hvor han faktisk har brug for sin mor, der er jeg der ikke. Det er det ikke værd for mig,« fortæller Christina Roslyng.

»Den lille er blevet otte, og han stiller mange flere spørgsmål og ved jo også efterhånden, hvad det betyder, når jeg skal være væk – og han synes bestemt ikke, det er sjovt,« fortæller hun.

Roslyng understreger dog, at sønnen klarer det godt og passer sine ting, men der er bare tale om år, der ikke kommer igen.

»Jeg kan se på den store, hvor hurtigt det går lige pludselig. Derfor skal jeg ikke være så meget væk fra dem endnu. Det kan være engang om ti år, når den yngste er så stor, så kan det være, muligheden opstår igen og der kommer noget spændende igen, hvor der er så meget rejseaktivitet. Det er det, der er mit problem. Fraværet. Var det et almindeligt otte til fire job, var det et drømmejob for mig,« siger den tidligere landsholdsspiller.

Jobbet har hun lige et par måneder endnu. For Christina Roslyng tager det kommende VM på hjemmebane med.

»Det glæder jeg mig til. Det har også været rart, når man mærker efter og tør træffe beslutninger, at man glæder sig lidt anderledes nu, end før jeg fik truffet beslutningen. Der var det lidt uoverskueligt for mig. Men nu hvor jeg ligesom har taget den, er det med en helt anden tilgang,« siger hun.

Mange ting kulminerer også med det store arbejde, de har lavet, og forhåbentlig kommer landsholdet til at kunne mærke det store rygstød fra publikum og kulisse som noget positivt, fortæller hun.

At det bliver en medvind, så presset ikke bliver vendt til en frygt for ikke at kunne levere og være god nok.

Holdleder Christina Roslyng, Anne Mette Hansen, Mie Højlund, Mette Tranborg og Rikke Iversen under EM kvindehåndboldkampen mellem Danmark - Serbien i Dvorana Zlatorog i Celje. Søndag den 6 november 2022. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Det er også en stor opgave for os, som jeg ser frem til og kan se, hvor langt vi er kommet. Der ligger mange små opgaver foran os, og det glæder jeg mig helt vildt meget til,« siger hun.

Og når VM så er færdigt, er Christina Roslyng det altså også på landsholdet.

Det er det helt rigtige, og det giver god mening for hende. Men hun kommer også til at savne det.

»Jeg kommer til at savne at være i et præstationsmiljø med sådan nogle sindssygt seje kvinder, der er dedikerede og passionerede. Det kan jeg bare godt lide. Det er en af de ting, man får med sig, når man har levet et liv som eliteidrætsudøver, det der med at være meget ambitiøs. Det er bare en helt naturlig del. Når man går ind i noget, er man meget ambitiøs og går lidt all in på det. Og det har virkelig været fedt at være i sådan et setup, det trives jeg rigtig godt i,« siger Christina Roslyng.