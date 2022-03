Nikolaj Jacobsen er i tæt dialog med Mikkel Hansen, efter stjernen i sidste uge blev ramt af en blodprop efter komplikationer i kølvandet på en knæoperation.

Og landstræneren kan berette om fremgang hos den danske Paris Saint-Germain-spiller.

»Jeg er i daglig kontakt med Mikkel, og Mikkel har det bedre og bedre. Men vi er jo selvfølgelig alle sammen – ikke mindst Mikkels familie – godt chokerede og rystede over det her,« siger Nikolaj Jacobsen og fortsætter:

»Så lige nu handler det om, at Mikkel får ro til lige at ryste det her af sig og komme fremad igen. Han er selvfølgelig rigtig ærgerlig over, at han ikke får lov til at slutte af på banen i Paris efter ti år i klubben, og det fylder også noget for ham,« lyder det med henvisning til, at blodproppen som minimum holder Hansen ude resten af sæsonen.

Nikolaj Jacobsen fortæller, at Mikkel Hansen er i bedring. Foto: Henning Bagger Vis mere Nikolaj Jacobsen fortæller, at Mikkel Hansen er i bedring. Foto: Henning Bagger

Landstræneren er opmærksom på, at der bliver spekuleret meget i, hvilke konsekvenser blodproppen eventuel måtte få for Mikkel Hansens håndboldfremtid.

Men det er ikke et tema, som Nikolaj Jacobsen vil gå ind i lige nu, fordi han ikke føler, han kan sige noget kvalificeret om det.

Hans fokus er i stedet på, at Mikkel Hansen skal 'på benene igen'.

Paris Saint-Germain meddelte i sidste uge, at 34-årige Mikkel Hansen nu bliver behandlet med blodfortyndende medicin, og at man forventer, at danskeren er ukampdygtig i op til seks måneder.

Og det betyder altså, at han tidligst vil kunne komme på banen igen i den næste sæson, hvor han skifter til Aalborg Håndbold.

Ifølge Christian Lange, der er uddannet læge med speciale i hjerte-kar-sygdomme, bør blodproppen dog ikke få alvorlige konsekvenser for Mikkel Hansens karriere.

»Som den sportsmand, han er, forventer jeg, at det kommer til at gå 100 procent i orden. Fremtidsudsigterne for ham er rigtig gode, så han kan godt fortsætte håndboldkarrieren,« sagde Christian Lange i sidste uge til B.T.