1. Farlig ferie

Vinterferien står i rovdyrenes tegn. I hvert fald hvis du besøger Aalborg Zoo.

Dyrepasserne vil her lade de nysgerrige feriebørn- og voksne komme tættere på naturens farlige dyr og vise effekter fra dyrene i rovdyrhuset.

Har man brug for lidt mere live action, kan man også overvære fodringen af havens tigre og løver.

Læs mere om oplevelserne på Aalborg Zoos hjemmeside.

2. Få løsnet leddene

Trænger dine vintertrætte hofter også til at blive aktiveret lidt mere, end hvad den daglige tur i Rema 1000 gør?

Så tag til begynderworkshop i afrobeat.

Afrobeat er en blanding af traditionel afrikansk dans og for eksempel hiphop og dancehall.

Så send en besked til holdlederen og udfordr din bevægelighed her i de kolde februaraftener.

3. Flere timers underholdning

Kald mig blot ung og naiv, men jeg havde for længst reduceret landets biblioteker til at være et støvet sted, hvor sure bibliotekarer gav dig voksenskældud for at aflevere din Jussi Adler-Olsen-bog 35 minutter for sent.

Det kunne ikke være mere forkert.

For på filmstriben.dk har bibliotekerne samlet alle film, de udlåner. Og det er en guldgrube af alt fra sort/hvide noir-film til moderne komedier, man finder der.

Så giv dit Netflix-abonnement en pause, opret dig på hjemmesiden og se timevis af skønt skuespil derinde.