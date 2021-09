I denne weekend udkæmpes næste slag i Formel 1-krigen ved det russiske grandprix. Efter sammenstødet mellem Lewis Hamilton (Mercedes) og Max Verstappen (Red Bull-Honda) i Monza forrige weekend er fronterne trukket skarpt op før løbet omkring den olympiske skøjtehal i Sochi.

Og VM-rivalerne kæmper ikke kun på banen – de kæmper også på ord. De har inden for de seneste måneder haft to potentielt livsfarlige sammenstød, og de er skiftedes til at anklage hinanden for manglende respekt og omsorg.

»Jeg var på hospitalet, og han løb rundt med et flag og fejrede, som om intet var hændt. Det var mangel på respekt.«

Max Verstappen var ikke imponeret af Lewis Hamiltons opførsel efter det britiske grandprix i juli. Allerede midtvejs rundt på første omgang ramte englænderen Verstappen i banens hurtigste sving, og hollænderens efterfølgende sammenstød med barrieren udløste en påvirkning på 51 g. Hamilton kunne fortsætte og vandt løbet trods en tidsstraf på ti sekunder.

Ved crashen i Silverstone blev Max Verstappens krop udsat for en påvirkning på 51g. Foto: Grand Prix Photo

Hamilton fejrede hjemmebanetriumfen ved at løbet rundt med det britiske flag og senere sprøjte champagne fra sejrsskamlen. Imens var Verstappen til undersøgelse på hospitalet i Coventry, hvor det viste sig, at han var sluppet med overfladiske skrammer.

»Det er ikke sådan, man skal fejre en sejr, når man lige har skubbet sin konkurrent i muren med 51 g. Men det viser, hvordan Hamilton og hans team virkelig er. Sådan vil jeg ikke være,« fortsatte Verstappen.

Men det er han måske alligevel. I hvert fald var Hamilton hurtig til at fordømme hollænderen efter crashen på 26. omgang af de italienske grandprix for 14 dage siden.

Sammenstødet i Monza skete med lav hastighed, men udviklede sig potentielt endnu mere livsfarligt end højhastighedssammenstødet i Silverstone. Verstappens Red Bull-Honda blev slynget op over Hamiltons Mercedes, og kun halo-sikkerhedsbøjlen omkring cockpittet reddede englænderen. Uden halo, der blev indført i 2018, var den trekvart tons tunge Red Bull-Honda landet på Hamiltons hoved.

Max Verstappen mener, at Lewis Hamiltons fejring af sejren i Silverstone udviste mangel på respekt. Foto: Grand Prix Photo

Denne gang gav dommerne hollænderen hovedparten af skylden og idømte Verstappen et tab af tre startplaceringer til denne weekends russiske grandprix.

Og Hamilton brød tilbage med hensyn til Verstappens kommentarer om, hvordan man bør reagere, når man har udsat en konkurrent for livsfare.

I Monza var Verstappen hurtigt ude af sin Red Bull-Honda, der stadig holdt halvt oppe på Hamiltons bil. Da han gik forbi Mercedes'en, hvor Hamilton stadig sad stille og sammenkrøbet, værdigede han ikke englænderen et blik.

»Jeg bemærkede godt, at Max kom ud af sin bil og gik fordi,« sagde Hamilton.

Max Verstappen går væk fra crashen i Monza uden at checke om Lewis Hamilton, der stadig sidder i sin Mercedes, er OK. Foto: Grand Prix Photo

»Det var jeg lidt overrasket over. Når den slags sker, er det første man tænker på vel, om fyren, man er stødt sammen med, er o.k.«

Over til dig, Max Verstappen!