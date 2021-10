Millioner og atter millioner har sat sig godt tilrette og smidt Netflixhittet Squid Game på.

Og hvad gør man så, når man har tilbagelagt hele sæson 1 af megahittet om de 456 desperate og gældsramte mennesker, der sætter livet på spil i en række børnelege for at vinde en masse penge og sæson to endnu ikke er dukket op?

Nogle har valgt at skabe en kryptovaluta i samme navn.

Og værdien af Squid Game-kryptovalutaen banker bare afsted i værdi, skriver BBC. Og det er med hastige skridt.

Squid Game har taget verden med storm. 111 millioner brugere har siden premieren 17. september smidt serien på. Det gør serien til den mest populære på Netflix nogensinde.

Men ligesom serien, så stryger kryptovalutaen også opad.

Har du set 'Squid Game'?

BBC skriver, at værdien på en enhed tirsdag lå på en cent, hvilket er betydeligt under en krone. Lørdag aften var værdien så fuldstændig eksploderet og lå på 101,80 danske kroner for en enhed, og markedsværdien er på flere milliarder danske kroner.

I november starter et online Squid Game spil, og det er her, at man kan bruge kryptovalutaen til at vinde endnu flere og kan veksles til andre former for valuta.

Dog skriver BBC, at man skal være lidt forsigtig med det. Mange brugere har nemlig haft problemer med at videresælge valutaen.