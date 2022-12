Lyt til artiklen

392.

Så mange sommerhuse blev solgt i november, og det er det laveste salg af sommerhuse for november siden 2014, og det er nu femte måned i træk, at priserne er faldet. Det skriver Finans.

Der var stor rift om sommerhusene under coronapandemien, hvor boligejere med en høj friværdi og lave renter var i stand til at købe sommerhuse uden, at det havde den store påvirkning af deres økonomi.

Mira Lie Nielsen, chefanalytiker hos Nykredit, har lagt mærke til udviklingen, men hun mener ikke, at markedet er under pres.

»Det er ramt af den perlerække af dårligdomme som den resterende del af boligmarkedet. Salget er kun en fjerdedel af, hvad det var i de vildeste måneder under corona,« siger Mira Lie Nielsen til Finans.

Hun spår dog, at det er et spørgsmål om tid før, sommerhuspriserne vil falde markant, men her forventer hun ikke »et blodbad.«

Det gør Mira Lie Nielsen, fordi udbuddet af sommerhuse kun er steget med seks procent på et år.

Chefanalytikeren peger på, at folk der ejer et sommerhus generelt har en robust økonomi, der har kunnet finansiere sommerhuse med lån med lave renter

Udbuddet af parcelhuse er steget med 32 procent, mens ejerlejligheder er steget med 45 procent.