Er du også vild med det sug i maven, som højden og farten på en rutsjebane kan levere?

Så har du nok i et stykke tid skelet til kalenderen og Fårup Sommerlands åbningsdato.

For forlystelsesparken har investeret. Og de har investeret stort. 100 millioner kroner for at være helt præcis, så du kan få lov at prøve kræfter med Danmarks hurtigste og højeste rutsjebane, Fønix.

Og nu kan du blive en af de første til at prøve den.

»Det er første gang, at verden ser en rutsjebane med dette helt unikke design. Derfor forventer vi også, at Fønix vil blive et trækplaster for nogle af verdens mange rutsjebaneentusiaster, der vil komme til Danmark for at prøve en rutsjebane med en ganske særlig opbygning,« lyder det fra Niels Jørgen Jensen, direktør i Fårup Sommerland.

Fårup Sommerlands nye investering har kostet svimlende 100 millioner kroner. Det er dermed med afstand den største investering i forlystelsesparkens 46-årige historie. Vis mere Fårup Sommerlands nye investering har kostet svimlende 100 millioner kroner. Det er dermed med afstand den største investering i forlystelsesparkens 46-årige historie.

Rutsjebanen måler svimlende 40 meter i højden, er 905 meter lang, og så når den undervejs en topfart på 95 kilometer i timen.

Derudover så er det også den rutsjebane i Skandinavien, der har mest af den såkaldte airtime. Det vil sige den tid, du oplever vægtløshed under turen.

Det gør den blandt andet ved hjælp af verdens første stall loop, hvor rutsjebanen holder stille i loopet, og giver dig en følelse af vægtløshed i 2,5 sekunder.

Og mens resten af Danmark altså må vente på Fårup Sommerlands sæsonstart 9. april, hvor rutsjebanen også åbner, kan du allerede dagen forinden blive en af de heldige testpiloter i den nye rutsjebane til arrangementet 'Testpiloterne', der løber af stablen fra klokken 18-20.

Du kan blive en af de heldige 10 vindere, hvis du deltager i quizzen nedenfor.

Læs konkurrencebetingelserne her.