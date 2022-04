»Jeg har ingen høns lige nu. Det har jeg aldrig oplevet før.«

Sådan er status på Poul Raunsmeds hønsefarm ved Løkken.

Han lever af at sælge høns til private, men efterspørgslen er så stor lige nu, at han har svært ved at følge med.

»I morges vågnede jeg op til 85 ordrer på mail, og jeg får over hundrede opkald om dagen. Det er usædvanligt,« siger Poul Raunsmed.

Han er heller ikke i tvivl om, hvorfor danskerne tilsyneladende vil holde høns som aldrig før.

»Der er jo kommet en voldsom prisstigning på æg. Tidligere sagde man, at prisen på et æg kunne komme op i syv kroner stykket. Men nu er det ikke længere noget, der kommer til at ske. Det er sket,« siger hønseavleren.

Og der er faktisk en del at spare ved anskaffe sig et par høns, der kan lægge æg til din omelet eller spejlæg.

»Afhængigt af foderpriser, så koster det mellem 1,05 og 1,30 kroner per æg, når man selv holder høns,« siger Poul Raunsmed, der samtidig påpeger, at det ikke kræver så meget at holde de små fjerkræ.

»Alle, der har en lille have, kan have høns. Det kræver bare et lille hønsehus, foder og vand. De passer egentlig sig selv det meste af tiden,« siger avleren, der har arbejdet med at opdrætte høns hele sit 47-årige liv.

Kun én gang tidligere har han oplevet en stor stigning i efterspørgslen på høns. Det var under corona i 2020.

»Den gang havde jeg udsolgt i juni, men nu er der allerede udsolgt i april.«

På et almindeligt år sælger Poul Raunsmed omkring 180.000 høns til private i hele Danmark.