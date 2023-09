»Mange siger til os; ‘bare slap af, det er jo vanvittigt. Det skal nok blive ændret’. Men vores mavefornemmelse fortæller os, at vi ikke kan stole på Vurderingstyrelsen.«

Sådan lyder det fra Ane og Rasmus Christensen fra Godthåb ved Svenstrup i Aalborg Kommune.

Ægteparret, der begge er i midten af 30’erne og har en lille baby, bor i et ældre, bevaringsværdigt hus på en 2.575 kvadratmeter stor grund, som de købte i starten af 2022 til en pris på 2.665.000 kroner.

Dengang var den offentlige ejendomsværdi 1,6 millioner kroner og grundværdien knap en halv million kroner.

Ane og Rasmus Christensen fra Svenstrup har fået en ejendomsvurdering, hvor grundværdien overstiger ejendomsværdien markant. Det skaber økonomisk stress og frygt for fremtiden, fortæller de. Foto: Privatfoto Vis mere Ane og Rasmus Christensen fra Svenstrup har fået en ejendomsvurdering, hvor grundværdien overstiger ejendomsværdien markant. Det skaber økonomisk stress og frygt for fremtiden, fortæller de. Foto: Privatfoto

Men med den nye foreløbige ejendomsvurdering er grundværdien skudt voldsomt i vejret.

Ane og Rasmus Christensen frygter derfor, at de står til et kæmpe skattesmæk.

Mens den hidtidige samlede boligskat var cirka 21.000 kroner årligt, står parret nu til at betale 63.000 kroner i 2024. Det vil sige en tredoblet boligskat.

»Som det er lige nu, har vi ikke råd til at betale så høj en boligskat. Det betyder, vi bliver nødt til at gå ud og låne pengene. Vi har en lille baby og et nyt, gammelt hus, der trænger til at blive renoveret. Det fylder rigtigt meget,« siger Ane Christensen til B.T.

Vurderingsstyrelsen under Skatteforvaltningen har beregnet parrets ejendomsværdi til 3.251.000 kroner og grundværdien til 8.431.000 kroner.

Det giver huset en minusværdi på cirka fem millioner kroner.

Naboerne har samme problem

Flere af ægteparrets naboer har modtaget lignende vurderinger, fortæller Ane Christensen.

»Det er det samme problem i hele Svenstrup og omegn. Vi er flere, der snakker sammen på vores vej, og der er vi i hvert fald 10 grunde med samme problem. Det er helt tydeligt, at vurderingen er blevet presset op, fordi vi har en stor grund og bor i nærheden af nybyggeri,« fortæller hun.

»Men det har aldrig været vores drøm at købe et nybyg. Det er derfor, vi har købt et gammelt hus, så vi kan bruge resten af livet på at gå og gøre det pænt i respekt for, at det er et bevaringsværdigt hus,« fortsætter hun.

I 2024 kommer de opdaterede offentlige ejendomsvurderinger med nye satser for ejendomsbeskatning. Her er der lovet skatterabat, der én til én svarer til skattestigningen.

Ane og Rasmus Christensen frygter imidertid, at problemet flyttes ud i fremtiden, og at de risikerer at blive stavnsbundet til deres bolig.

»Vi ønsker at blive boende, men man køber jo også hus i det omfang, at man i worst case, hvis nu der skulle ske noget, kan sælge det igen. Det frygter vi, vi ikke kan, hvis ikke vurderingen bliver ændret. Der er ikke nogen, der gider købe et hus med minusværdi. Det vil sige, at det kun er folk med stor kapital, der kan købe det, og som vil rive det ned og lave det til to eller tre grunde,« siger Ane Christensen.

Stærkt begrænsede klagemuligheder

Klagemulighederne for foreløbige ejendomsvurderinger er stærkt begrænset, fortæller Frederik Waage, professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet.

Det har man valgt at gøre, fordi man netop ikke vil risikere at blive overbebyrdet med klagesager, forklarer han.

Der er dog stadig veje at gå, hvis man vil gøre myndighederne opmærksomme på, at der er fejl i ens vurdering.

»Hvis man er i en salgssituation, hvor man kan lide et tab, så er der i ejendomsvurderingsloven mulighed for at få genoptaget sagsbehandlingen,« siger Frederik Waage.

Fredag meddelte Folketingets Ombudsmand, hvis opgave er at beskytte borgernes rettigheder, at man har bedt Vurderingsstyrelsen redegøre for processen i forbindelse med de kristierede ejendomsvurderinger.

Ombudsmanden vil desuden vide mere om, hvilke borgere der kan få ændret deres foreløbige vurdering, og hvor hurtigt borgerne kan få svar på det.

»De kan sætte deres lid til Ombudsmandens undersøgelse af det her. Man kan som boligejer også selv klage til ombudsmanden eller gå til domstolen, men det er dyrt,« siger Frederik Waage.

Tilliden har ramt nulpunktet

Ane og Rasmus Christensen har endnu ikke taget stilling til, om de vil klage.

De frygter, at det vil blive svært, og i forvejen er deres tillid til Vurderingsstyrelsen på nulpunktet.

»Jeg føler lidt, at vi skal diskutere luftkasteller med dem. Problemet er, at de sætter værdien efter en hypotetisk idé om, at det kunne være mere værd, hvis vi havde gjort noget andet på grunden, da vi købte den. At man skal betale skat for noget, der kunne være. Det er jo umuligt at argumentere imod, selvom fornuften siger, det er vanvid og aldrig vil være realistisk at sælge grunden for den pris,« siger Ane Christensen.

Vurderingsstyrelsen har ad flere omgange opfordret alle, der mener at have fået deres ejendom vurderet alt for højt, til at henvende sig for at få vurderingen gennemgået en ekstra gang.