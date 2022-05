Handelsbanken spår markante fald i boligpriserne de kommende år.

Faktisk mellem 10 og 15 procent inden udgangen af 2023.

En udmelding, der kommer på bagkant af mange år, hvor priserne kun er gået én vej: nemlig op.

Men spørger man boligøkonom Mira Lie Nielsen fra Nykredit lyder den forudsigelse voldsom.

Mira Lie Nielsen er boligøkonom i Nykredit. Foto: Mathias Svold Vis mere Mira Lie Nielsen er boligøkonom i Nykredit. Foto: Mathias Svold

»Vi (Nykredit, red.) er enige i, at boligpriserne vil falde. Spørgsmålet er så, hvor stort faldet bliver,« siger Mira Lie Nielsen og fortsætter:

»Et fald på mere end 10 procent tror vi, er en for voldsom korrektion.«

I forlængelse heraf slår hun fast, at der ganske rigtigt er et skifte på vej. Og at priserne måske allerede nu er ved at falde.

Det skyldes den høje inflation, de stigende renter og den store usikkerhed, der har sat sig i danskerne.

»Inflationen og de store rentestigninger har svækket danskernes købekraft. Det betyder, mange er mere varsomme med deres penge,« siger Mira Lie Nielsen.

»Så ja, det er en svær periode lige nu. Men vi nærmer os ikke en dansk økonomi, der ser ind i en dyb recession.«

Når priserne falder, forventes det i særdeleshed at blive på markedet for ejerlejligheder samt i de dyreste boligområder.

Det fastslår både Handelsbankens prognose – og Mira Lie Nielsen fra Nykredit.

Årsagen er, at rentestigninger rammer hårdest de steder, hvor man bruger mest af sin indkomst på at bo.

»Det handler om boligbyrden. Jo større en del af din indkomst du bruger på at betale for at bo er sted, jo mindre luft er der i budgettet til at absorbere rentestigningerne. Og jo flere ender derfor i de dyreste områder med ikke at kunne eller ville låne til en bolig, som matcher deres behov. Det vil presse priserne ned,« siger Mira Lie Nielsen.

At hus- og lejlighedspriserne falder, er vel godt nyt for førstegangskøberne?

»Hvis boligpriserne falder mere end renten stiger, så ja. Men hvis ikke, hvad er så bedst? Lave priser og høje renter? Eller lave renter og høje priser? Det må vi vente og se.«