Allerede for flere uger siden begyndte debatterne på sociale medier at summe.

Hvad er det bedste fyrværkeri i år? Og hvad gør man, når man elsker fyrværkeri, men skal give en del mere for det i 2022, fordi priserne er steget mærkbart?

»Det største tema i de fyrværkerigrupper, jeg er medlem i på Facebook, har været prisen. Folk er meget delte,« siger 24-årige Nicklas Plöen fra Risskov:

»Min holdning er, at når det gælder fyrværkeri, skal der ikke spares. For mig er fyrværkeri en hobbyting, som jeg går rigtig meget op i. Det handler om at købe det jeg synes er flot, og som er det bedste på markedet.«

Og det mener Nicklas meget seriøst.

Han fyrer faktisk så meget fyrværkeri af hvert år, at han har fået tilnavnet ‘krudtkongen af Nordjylland’.

Der sendes sms’er rundt, så folk i området ved, hvor Nicklas fyrer af, så de kan møde op og se hans show, fortæller han.

»Så jeg føler, at jeg har et stort ansvar. Folk vil gerne kigge på det og nyde det, men de vil ikke betale penge for det, så når man er en af dem, der fyrer af, så skal man også give den gas,« mener Nicklas Plöen.

I år ligger budgettet på 5.000 kroner. En af hans kammerater kommer også til den nytårsfest, hvor Nicklas skal holde nytår med sin kærestes familie, og den kammerat køber også 'for et par tusind'.

»Vi skriver hele tiden sammen om, hvad vi skal købe, eller når jeg spotter et godt tilbud. Det er et sjovt lille projekt at have sammen,« siger Nicklas Plöen.

Og selvom fyrværkeri er dyrere i år, så er Nicklas fortrøstningsfuld.

Han tror, at ligesom rejseaktiviteten er steget igen »efter et par hårde coronaår«, så vil de danskere, der elsker at fyre fyrværkeri af, også give den ekstra gas, når 2023 skal skydes i gang.

»Da fyrværkerisalget startede den 15. december, var jeg i Harald Nyborg, for der er ting, der bliver hurtigt udsolgt. Der faldt jeg i snak med en flok 17-18 årige drenge, som allerede om morgenen havde stået i kø i to timer i minus ti grader, og som var kommet tilbage om eftermiddagen,« fortæller Nicklas Plöen:

»Det siger alligevel noget om, hvor ivrige de unge er efter at få et brag af en nytårsfest. Jeg har ikke oplevet det samme de andre år. Der er rigtig god aktivitet derude, selvom priserne er steget. Så man skal ikke frygte, at det bliver en fyrværkeriløs nytårsaften.«