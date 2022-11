Lyt til artiklen

Da Coop i sidste uge meldte ud, at den storstilede konverteringsbølge af Fakta-butikker til Coop 365 Discount ikke kommer til at omfatte 24 butikker, der i stedet får dødsstødet, fik Randi Kamp et chok.

»Det kommer som et lyn fra en klar himmel,« lyder det fra 50-årige Randi Kamp.

Randis lokale Fakta i Stubbekøbing er nemlig ikke den eneste butik, som borgerne i byen har måttet vinke farvel til.

Den lokale Aldi er også i gang med at blive udvidet, men består lige nu af et hul i jorden, indtil genopbygningen går i gang, fortæller Randi.

»Fra udgangen af november har vi kun en Netto, og den er slet ikke gearet til at håndtere alle de kunder, der vil komme, når Fakta lukker,« vurderer hun.

Randi Kamp frygter, at konsekvensen af lukningen af Fakta vil gå ud over de små butikker i byen.

»Hvis man flytter sine dagligvareindkøb til en af de omkringliggende byer, så er det også naturligt, at man bruger blomsterhandleren og optikeren der. Det vil betyde butiksdød for de små butikker i vores by,« siger hun.

Så Randi er skredet til handling, hvilket Folketidende i første omgang kunne berette om.

Hun har startet en underskriftindsamling for at bevare Fakta-butikken, og den har fået hundreder af underskrifter på relativ kort tid.

»Jeg startede med at lægge et opslag på min søns Facebook, fordi jeg var så sur. Jeg havde ikke forventet den storm, det ville medføre. I løbet af tre timer var der kommet 100 tilkendegivelser. Så jeg besluttede mig for at lave en underskriftsindsamling,« siger Randi Kamp:

»Jeg hængte en ved kassen, ved indgangen og ved flaskeautomaten. Personalet ville ikke blande sig i det, for det må de heller ikke. Den har hængt der i 10 dage. Jeg har taget den ned i dag, så jeg kan nå at tælle dem og sende dem til Coop.«

Nu håber Randi, at det giver stof til eftertanke i Coop.

»Jeg håber inderligt, at det vil have en effekt. Det er hul i hovedet, at de ikke bevarer butikken,« siger Randi Kamp.

Men hos Coop lyder det ikke, som om der er meget at gøre.

Her er det planen, at der skal åbne en Coop 365 Discount i Stubbekøbing, men det bliver ikke i Faktas lokaler, og der kan godt gå noget tid, før det sker.

»Når vi investerer i en butik, er det med en forventning om, at vi kan øge omsætningen, så butikken bliver rentabel. Og der har vi vurderet, at det kan vi ikke med den placering, som butikken har nu,« siger Jens Juul Nielsen, informationsdirektør i Coop:

»Vi kan ikke leve af butikker, der giver underskud. Vi bliver nødt til at reagere og komme med noget, der er bedre, større og mere moderne. Og det vil vi komme med så hurtigt som muligt.«

Han takker dog for de mange underskrifter, Randi kommer til at aflevere.

»Vi har enormt sympati og er stolte på medarbejdernes vegne. For den her underskriftsindsamling er en stor cadeau til dem. Så vi er stolte og taknemmelige over den her indsats. Men det ændrer ikke på, at vi ikke kan blive ved med at drive en butik, der giver underskud.«