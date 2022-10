Lyt til artiklen

Lad vaskemaskinen klare tøjvasken, mens du sover. Sæt opvaskemaskinen i gang, inden du går i seng. Drop tørretumbleren.

Finterne til at holde elregningen nede er mange, men kan have store konsekvenser, advarer ekspert.

For i værste fald kan de populære sparetips føre til en stigning i brande i danske hjem denne vinter.

Sådan lyder en advarsel fra Henrik Sagild, der er direktør for skade i Gjensidige.

»Vi ved af erfaring og fra data, at en stor andel af brande i danske hjem starter i elektronik og særligt i de større apparater. Og derfor er det vigtigt at være til stede, når de er tændt, så man kan nå at reagere, hvis der pludselig opstår en brand.«

»Der bliver nødt til at være en balance mellem forsøget på at spare på strømmen, og den risiko man løber,« siger han i en pressemeddelelse.

Så selvom det er billigst at bruge strøm om natten og i de dagtimer, hvor der er færrest tændte elapparater i Danmark, er det en fordel at være til stede og vågen, mens apparaterne er i gang.

Eksempelvis anbefales det ikke, at man bruger maskinerne om natten. Og har man tænkt sig at ignorere rådet, opfordrer Henrik Sagild til, at danskerne som minimum har installeret røgalarmer flere steder i hjemmet.

»Hvis der udbryder brand i et hjem om natten, kan det hurtigt udvikle sig, fordi ejendommens beboere oftest ikke vil være opmærksomme. Og her kan en røgalarm altså være med til at redde liv og derfor opfordres man på det kraftigste til at installere røgalarmer flere steder i hjemmet og især gerne i nærheden af de mest strømslugende apparater i hjemmet.«

Ifølge Beredskabsstyrelsen er 12 procent af alle utilsigtede dødsbrande med en kendt årsag til branden de seneste ti år startet i elektriske apparater. Det er dermed den næst hyppigste årsag til dødsbrande i perioden efter uforsigtighed ved rygning, oplyser Gjensidige afslutningsvis i pressemeddelelsen.