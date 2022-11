Lyt til artiklen

Det har været en af de fødevarer, som er eksploderet allermest i pris, siden inflationskrisen for alvor kom op i omdrejninger.

Og for husstande, der laver retter som pasta med kødsovs, wraps eller burger med jævne mellemrum, har det været en ren gyser at følge prisudviklingen.

Men nu ser det ud til, at priskurven for hakket oksekød for alvor er ved at knække. Se bare her:

Da B.T. gennemførte pristjek af hakket oksekød med en fedtprocent på 8-12 i februar, kostede 500 gram omkring 34,95 kroner de fleste steder.

I juli kostede samme pakke hakkekød omkring 52,95 kroner. En stigning på 50 procent.

Men i den forgangne uge er der sket noget. Prisen er flere steder faldet til 46,95.

Og selvom det fortsat er markant over udgangspunktet, er det trods alt et prisfald på 11,3 procent i ét hug.

Spørgsmålet er: Hvad er der sket?

Salling Group, der driver Netto, Føtex og Bilka, forklarer udviklingen sådan her:

»Med prisstigninger på oksekød har kunderne i højere grad søgt mod billigere proteinholdige alternativer som for eksempel fjerkræ,« skriver Salling Group i en kommentar:

»Det har taget toppen af efterspørgslen, og samtidig er noteringen på oksekød faldet hen over de sidste måneder, som efterhånden har afspejlet sig i lavere indkøbspriser. Dem har vi naturligvis effektueret ud mod kunderne.«

At efterspørgslen på hakket oksekød er faldet, er tæt på at være en underdrivelse: ‘Styrtdyk’ er nok en mere præcis betegnelse.

Over sommeren kunne Jyllands-Posten eksempelvis fortælle, at danskernes reaktion på de voldsomt stigende oksekødspriser var kontant:

Køb af oksekød faldt med 25 procent på ganske få måneder, fordi danskerne sagde ‘pænt nej tak’ til betale en skyhøj pris.

»Og det er en mekanisme, der får priserne ned, for hvis ikke kunderne vil betale, er butikkerne nødt til at sænke prisen for at kunne sælge varen. Det er klassisk udbud og efterspørgsel,« forklarer Henning Otte Hansen, seniorrådgiver på Københavns Universitet.