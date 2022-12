Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Som så mange andre varer i samfundet er der gået inflation i den, når det kommer til priserne på fyrværkeri til nytår.

Og det kan gøre årets nytårskrudt til en halvdyr fornøjelse, forklarer Fyrværkeribrancheforeningen i Danmark.

Men først og fremmest: Der kommer i hvert fald ikke til at mangle fyrværkeri.

Det fyrværkeri, der sælges i Danmark i år, er nemlig bestilt i oktober og november sidste år, forklarer Carsten Nielsen fra Fyrværkeribrancheforeningen i Danmark:

»Vi må jo så sige, at der er sket en del med verden, siden de bestillinger blev lagt. Så vi har ikke rigtigt nogen præcis forventning til salget af fyrværkeri i år,« siger Carsten Nielsen:

»Det er klart: En familie, der har svært ved varmeregningerne og julegaver, de vil nok ikke bruge tusinder af kroner på fyrværkeri. Der vil dog også være nogen, der går i den anden grøft. Der er i hvert fald masser af fyrværkeri, for der er købt ind til et normalt år.«

Priserne bliver unægteligt højere.

Den ene årsag er, at fyrværkeri købes i dollar.

Og da kursen på dollaren er steget en del, siden fyrværkeriet blev bestilt i Kina for over et år siden, har det gjort fyrværkeri dyrere.

»Men den helt store synder for den europæiske fyrværkeribranche lige nu er fragten hjem fra Kina,« siger Carsten Nielsen:

»En container fra Kina til Hamborg er på tre år steget fra omkring 80.000 kroner i fragt til 200.000 kroner i fragt. Det kommer alt andet lige til at sætte sig i de priser, forbrugerne skal betale i år.«

Hvor meget dyrere, det bliver, kan han ikke sige præcist.

»Men jeg er ret sikker på, at vi ser ind i en tocifret stigning i procent. Så mindst ti procent,« lyder det fra Carsten Nielsen.

Salget af fyrværkeri startede den 15. december og kører frem til og med 31. december.

Det er lovligt at affyre fyrværkeri fra den 27. december til og med 1. januar.