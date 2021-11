Et godt tilbud her og et godt tilbud der.

Hvis du ikke har afmeldt dig, så vælter reklamerne og tilbudsaviserne ind ad din postkasse hver uge.

Men i fremtiden skal du ikke sætte næsen op efter at finde en tilbudsavis fra byggemarkedskæden Silvan i bunken.

For kæden har netop udfaset deres trykte tilbudsaviser, og det reducerer deres miljøaftryk.

»Vi ønsker at efterlade et mere bæredygtigt fodaftryk, og vi er bevidste om vores ansvar over for miljøet. For os betyder det blandt andet at minimere forbruget af unødvendige ressourcer,« udtaler Rasmus Kjærgaard, CSO i Silvan i en pressemeddelelse om baggrunden for udfasningen.

Synes du, at det er en god idé at udfase den trykte tilbudsavis?

Byggemarkedskæden oplyser, at det komplette stop, vil reducere Silvans miljøaftryk med godt 134.000 kilometer papir om året, hvilket er svarer til tre ture rundt om jorden.

Initiativet om at udfase tilbudsaviserne skal ses om et ud af flere tiltag for at reducere deres miljøaftryk. Et andet led er eksempelvis plastikfrie indkøbsposer.

Med en udfasning af den trykte tilbudsavis melder Silvan sig ind i klimakampen sammen med eksempelvis Føtex, der sidste år offentliggjorde, at man ville reducere det samlede sideantal på 40 procent i tilbudsavisen.

Silvan har 42 byggemarkeder i Danmark, og den trykte reklame fra byggemarkedskæden blev fra 2019 til 2020 reduceret med 70 procent.