Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen står lige nu i en særdeles god position.

Hans parti Moderaterne står ifølge meningsmålingerne til at kunne levere de mandater, som skal til for at danne flertal for enten en rød eller blå regering.



Derfor bliver der nu på Christiansborg spekuleret i, om Løkke vil kræve at blive statsminister til gengæld for at levere de afgørende mandater.

Da B.T. beder Jakob Ellemann-Jensen om at vælge mellem Lars Løkke Rasmussen eller Mette Frederiksen som statsminister, er valget klart.

B.T.: Hvis du nu skulle vælge en af de følgende statsministre, skulle det så være Løkke eller Mette Frederiksen?



»Ja, det skulle i hvert fald ikke være Mette Frederiksen,« svarer Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen.



B.T.: Så det må være Løkke?



»Det er godt gættet,« slår Ellemann-Jensen fast, inden han går ind i Koncerthuset for at deltage i aftenens statsministerkandidatdebat.

Hvis der var valg i dag, ville Moderaterne ifølge en ny Megafon-måling få 5,6 procent af stemmerne. Det svarer til 10 mandater.

Følg hele debatten i B.T.s liveblog her.