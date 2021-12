Der er ingen tvivl om, at mange danskere har klaret det godt ude i Fodboldeuropa og i landsholdsregi dette år.

Og ifølge mange af os danskere er det da nok også et af de bedste landshold, vi nogensinde har haft.

De flotte præstationer er tilsyneladende også blevet lagt mærke til uden for de danske grænser.

I hvert fald er hele fire danskere havnet på den anerkendte top-100-liste lavet af The Guardian, der kårer de 100 bedste fodboldspillere i verden. Listen er lavet de sidste ni år i træk.

Simon Kjær og Joakim Mæhle under VM-kvalifikationskampen mellem Danmark - Færøerne i Parken, fredag den 12 november 2021.

Den første på listen, man finder, er den danske midtbaneslider Pierre-Emile Højbjerg, der til daglig slår sine folder i engelske Tottenham. Under EM-slutrunden var Højbjerg da også flyvende for det danske landshold, hvor han som den eneste dansker kom på UEFAs officielle hold, der hyldede de 11 bedste spillere under slutrunden. Højbjerg har fået en plads som nummer 100 på listen.

Den næste dansker, der befinder sig på The Guardians top-100-liste, er den målfarlige venstreback Joakim Mæhle. 2021 har virkelig været Mæhles år, hvor han har taget Fodbolddanmark med storm med sine utrættelige løb på venstresiden. I den netop afsluttede VM-kvalifikation er Mæhle – på trods af en position i forsvaret – Danmarks topscorer. En titel, han deler med Andreas Skov Olsen. Joakim Mæhle har fået en plads som nummer 96 på listen.

Den næstbedste dansker ifølge The Guardian er landsholdets sidste skanse, Kasper Schmeichel, der var så umådelig tæt på at lave en vild rekord i VM-kvalifikationen ved at gå igennem kvalifikationen uden at lukke et mål ind. Schmeichel er i de seneste år blevet anset for at være en af de bedste målmænd i verden. Dette år er ingen undtagelse, hvor især et imponerende EM vakte opsigt i Europa. Schmeichel har fået en plads som nummer 77 på listen.

Den bedst placerede dansker er selvfølgelig den danske anfører og krumtap, Simon Kjær, der kom ind i alles hjerter under EM i forbindelse med Eriksens kollaps. Hans fodboldspil har dog også været helt i top i dette år bedst illustreret med hans imponerende 18.-plads i den prestigefulde Ballon d'Or-kåring.