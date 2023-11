Det er ikke hver dag, at man ser et vaskeægte skorpionspark sende en bold i kassen i Danmark.

Men det var præcis det kunststykke Brøndby-angriberen Sofie Hornemann leverede i Kvindeligaen i topkampen mod HB Køge.

Og når man ser tv-billederne af målet (se herover), er man ikke i tvivl om, at det var en fuldfed scoring med fuldt overlæg.

»Det vildeste mål, jeg længe har set. Det bliver med garanti sæsonens scoring. Denne scoring kommer til at gå internettet og verden rundt,« lød det fra Viaplays begejstrede kommentator i forbindelse med målet, som altså blev sat ind med en hælflugter a la Olivier Giroud.

Hornemanns flotte mål, hendes fjerde sæsonmål, bragte Brøndby i front med 1-0 mod HB Køge. Kampen endte 2-0 til hjemmeholdet.

Dermed er Brøndby nu kun et point efter HB Køge i tabellen, hvor de to hold ligger henholdsvis nummer to og tre.