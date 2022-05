Ralf Knudsen og Brian Andersen har det til fælles, at de begge er fra Bornholm, vilde med fodbold og klar til pokalfinalen på Brøndby Stadion torsdag eftermiddag.

Men de er slet ikke enige om, hvem der bør hive sejren hjem.

For mens Ralf Knudsen støtter de stribede i OB, holder Brian Andersen med FC Midtjylland.

»Vi er jo nok favoritter i Midtjylland, men det er jo finale, så vi tror, det første mål bliver rigtig afgørende, men Midtjylland er favorit,« siger Brian Andersen.

Og så langt er Ralf Knudsen enig:

»Det er de helt 100 procent,« siger han.

I dag bor Brian Andersen på Nordsjælland, mens Ralf Knudsen bor på Bornholm, og derfor er det måske ikke oplagt, at de to bornholmere skulle ende med at holde med henholdsvis OB og FC Midtjylland.

»Den første grund er, at der ikke er rigtig mange Superliga-hold på Bornholm,« siger Ralf Knudsen og fortsætter:

»Og så kan man sige, vi har valgt dem, der er længst væk. Mange af vores venner er enten FCK eller Brøndby-fans.«

Men Ralf Knudsens eget forhold til OB går langt tilbage.

»Min historie kom af dengang, de blev mestre i 1977. Da var jeg ni år og begyndte selv at spille fodbold.«

Som dreng var det stort, at det netop var det hold, han holdt med, der vandt. Men siden har tiderne været mindre sjove for en OB-fan, erkender han.

Derfor er han også glad for, at OB nu står i en pokalfinale.

»Det er skønt jo. Chancen er nok også rimelig stor for, at vi ikke vinder. Men uanset hvad, er det at se det her, fantastisk,« siger Ralf Knudsen.

Både Brian Andersen og Ralf Knudsen glæder sig i øvrigt over, hvordan fans fra de to hold har kunnet omgå hinanden stille og roligt op til kampen.

»Jeg synes, det er skønt. Også når man ser alt det, der har været i den seneste tid med bankrøveri og alt muligt,« siger Brian Andersen.

Han mener, det er vigtigt at vise, at man sagtens kan have en fed dag, selvom man holder med forskellige hold.

»Det, synes jeg, er et ret vigtigt budskab i øjeblikket. Det er bare superfedt, vi kan have en stor fest og drille hinanden og sende et par skældsord, men at vi så smiler ad hinanden,« siger Brian Andersen.