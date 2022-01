Tidligere på ugen skrev et tysk medie, at Sofie Svava var tæt på at skifte Wolfsburg ud med Real Madrid.

Og nu er transferen så blevet officiel. Det bekræfter Real Madrid på klubbens private Twitter-profil fredag aften.

Gigantklubben har lavet et opslag på det sociale medier, hvor de har lagt et billede af Sofie Svava op med teksten 'Velkommen'.

Der står intet om, hvordan den danske landsholdsspillers kontrakt er skruet sammen, og der står heller ikke, hvad Real Madrid har betalt Wolfsburg for at lade hende gå her midt i sæsonen.

Foto: CATHRIN MUELLER Vis mere Foto: CATHRIN MUELLER

Sportbuzzer skrev dog i tirsdags, at den spanske fodboldklub var klar til at finde den store pengepung frem. Mediet skrev, at beløbet var sekscifret.

Og det er et meget anstændigt beløb i kvindefodbold, hvis vi skal tro på det tyske medie.

Sportsdirektøren for Wolfburgs kvindehold, Ralf Kellermann, har ellers sagt, at de ikke ville lade flere spillere skifte i dette transfervindue. Men nu har tyskerne alligevel ladet Sofie Svava skifte.

Den danske fodboldstjerne har været en del af Wolfburgs førsteholdstrup siden 2020, hvor hun kom til fra svensk fodbold. Ifølge Sportbuzzer har hun spillet 24 kampe for den tyske storklub.