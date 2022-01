Med træningstøj, kasket og sit karismatiske smil kom Liverpools træner Jürgen Klopp ud fra holdbussen med 'to kolde fra kassen', som han afleverede til to heldige fans, hvorefter han trissede tilbage i bussen.

'Det er nok nogle af de mest dyrebare dråber, som de pågældende fans nogensinde har drukket', lyder en af kommentarerne til videoen, der nu er gået viralt.

Den tyske træner bliver nemlig hyldet for sin umiddelbarhed og forståelse for fans i fodboldmiljøet.

'Det er en mand, der i den grad forstår gamet omkring fodbold', lyder en af kommentarerne blandt andet.

Jurgen Klopp passing beers to fans after the game pic.twitter.com/5v0C8WiEx3 — Dean (@DeanCoombes) January 23, 2022

'En af verdens bedste trænere på banen og verdens uden tvivl bedste træner uden for banen', står der i en anden kommentar.

Videoen er optaget efter Liverpools sejr i søndags mod Crystal Palace.

Kampen blev spillet på Selhurst Park i London, Crystal Palaces hjemmebane, så øllene kan tænkes at falde i god jord for nogle Liverpool-fans, der muligvis har planlagt et pub-besøg i Londons gader i anledning af besøget i hovedstaden.

Liverpool vandt kampen 1-3. De rykker dermed op på en andenplads i Premier League, ni point efter førstepladsen Manchester City. Liverpool mangler dog en kamp i forhold til Manchester City.