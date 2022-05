Jesper Christiansen havde stor succes i 00erne, hvor han vandt en masse titler med FC København og var en fast del af landsholdet.

Men udenfor banen var hans tilværelse mere tumultarisk - her levede stjernen et dobbeltliv fyldt med løgne.

Det afslører han i bold.dk-podcasten Tæt På.

Her fortæller Jesper Christiansen, at han i en lang årrække var sin daværende kone Eva utro.

Jesper Christiansen ses her sammen med sin daværende hustru Eva i 2008. Foto: Jeppe Michael Jensen Vis mere Jesper Christiansen ses her sammen med sin daværende hustru Eva i 2008. Foto: Jeppe Michael Jensen

Som et kendt ansigt var der masser af fristelser, når han var i byen, og han blev mere og mere afhængig af den bekræftelse, han fik, når han var sammen med andre kvinder.

Jesper Christiansens dobbeltliv betød, at han havde to telefoner. Én almindelig, som hans daværende hustru kendte til - og så én hemmelig, der blev brugt til de kvinder, han var utro med.

Samtidig allierede Christiansen sig med nogle venner, som kunne komme ham til undsætning med forklaringer eller et alibi, hvis Eva fik færten af, hvad han gik og lavede.

En dag blev hans liv dog for altid forandret, da hun fandt den hemmelige telefon.

»Jeg blev lidt for selvsikker, tror jeg. Så den her ekstra telefon, som jeg tit har liggende i mit aflåste skab i klubben, havde jeg taget med hjem og lagt ude ved reservedækket i bilen,« siger Jesper Christiansen i Tæt På.

»Jeg tror, der blev fortalt lidt til min daværende kone og givet nogle hints omkring det her. Det blev lige pludselig en udbredt historie, at jeg havde to telefoner, så jeg tror, at det rygte faldt også hende for øre. Så jeg får en opringning fra hende en dag, hvor hun fortæller, at hun har fundet den her telefon,« fortsætter han.

Jesper Christiansen forklarer, at han efterfølgende begyndte i terapi for at prøve at lægge sit liv om. Ægteskabet stod dog ikke til at redde, og parret blev skilt i 2011.

Den tidligere FCK-målmand føler selv, at han i dag er lykkedes med at ændre sig til det bedre og beskriver blandt andet sig selv som en langt mere blød mand.