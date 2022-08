Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Midt i en svingende sæsonstart i den hjemlige Superliga fik FC København noget at glæde sig over tirsdag aften.

FCK kom et stykke tættere på Champions League med en kneben 2-1-sejr hjemme over Trabzonspor. Det er et godt udgangspunkt før returkampen i næste uge i Tyrkiet.

Parken dannede en fornem lydkulisse med 27.720 tilskuere i den første af to playoffkampe om at komme helt ind i varmen af den største europæiske klubturnering.

FCK har været i gruppespillet i Champions League fire gange tidligere. Skulle det danske mesterhold tabe samlet til tyrkerne, venter et gruppespil i Europa League.

I de seneste dage har FCK-spillerne og træner Jess Thorup lagt vægt på vigtigheden af at komme i Champions League.

Det er en del af selvforståelsen i klubben, uanset om FCK på skuffende vis har tabt til Horsens, Viborg og Randers i de seneste uger i den hjemlige andedam.

De jyske øretæver virkede dog til at være glemt tirsdag aften, hvor FCK viste en bedre udgave af sig selv.

FCK kom foran 1-0 på et mål af den formstærke svensker Viktor Claesson, som blev sat perfekt op af Rasmus Falk.

Claesson kombinerede selv med Falk og afsluttede fladt og hårdt. FCK udnyttede passivt tyrkisk forsvarsspil i situationen.

Det kunne være blevet til flere mål i første halvleg for FCK, men Hakon Haraldsson brændte ved bageste stolpe, og der var ikke nok power i et langskud fra Falk.

Mathew Ryan fik debut i FCK-målet, men australieren havde ikke meget at lave i første halvleg.

Dog var tyrkerne flere gange ved at blive farlige på omstillinger, da FCK mistede bolden på egen banehalvdel flere gange.

Det fik Thorup til at fare op og gestikulere, og der var også en let hovedrysten fra FCK-træneren.

Mens Andreas Cornelius, som havde det svært som frontangriber for Trabzonspor, blev modtaget pænt af FCK-fansene, var der buhråb, hver gang Jens Stryger Larsen modtog bolden.

Den danske Trabzonspor-back har en fortid i Brøndby, og det er ikke glemt i hovedstaden. Stryger virkede dog upåvirket af tilråbene.

I anden halvleg gentog historien sig med et tidligt FCK-mål. Denne gang var det Lukas Lerager, som bugserede bolden i nettet ved bageste stolpe efter et hjørnespark, som Denis Vavro havde snittet videre.

Den nu ret solide føring lod til at vække det tyrkiske mesterhold en smule. Inden for to minutter fik udeholdet to store chancer.

Først hamrede indskiftede Djaniny på kassen, men Ryan viste sikre hænder og greb bolden. Minuttet efter headede Abdülkadir Ömür lige over mål på tyrkernes hidtil største chance.

Derefter fik FCK bedre styr på defensiven igen. Cornelius var godt pakket ind af Vavro og tilbagevendte David Khocholava i det centrale FCK-forsvar.

Desuden spillede Carlos Zeca for første gang fra start, og FCK-anføreren havde sammen med Falk og Lerager godt styr på den centrale midtbane, selv om tyrkerne havde bolden mest.

Djaniny headede på mål efter 76 minutter, men igen var Ryan på plads med en god parade.

Det lykkedes Trabzonspors Anastasios Bakasetas at få reduceret til 1-2 på et langskud efter 79 minutter. En afretning på vejen snød Ryan i FCK-målet.

Der blev ikke scoret flere mål, og dermed er spændingen intakt før returkampen på onsdag i næste uge i tyrkiske Trabzon.

/ritzau/

Det er det første af to opgør i kvalifikationen til Champions Leagues gruppespil, og du kan genopleve kampen i Parken i LIVE-bloggen her: