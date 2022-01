Chelsea-stjernen Romelu Lukaku er kommet i vælten efter et bemærkelsesværdigt interview, hvor han indirekte – men tydeligt – indikerede, at han var utilfreds i London-klubben.

Flere medier skriver nu, at interviewet højst sandsynligt vil få konsekvenser for den belgiske angriber.

Hvilken slags konsekvenser, der er tale om vides endnu ikke, men i hvert fald skriver The Sun, at Chelseas tyske træner Thomas Tuchel er yderst utilfreds med Lukakus udtalelser.

På fredagens pressemøde erkendte Tuchel, at Lukakus udtalelser havde skuffet ham og klubben.

Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA

»Jeg bryder mig ikke om det, for det skaber støj, som vi ikke har brug for. Det er bare ikke behjælpeligt.«

Det var det italienske medie Sky Italia, der torsdag bragte første del af det opsigtsvækkende interview med den store angriber

»Jeg håber virkelig fra bunden af mit hjerte at vende tilbage til Inter. Ikke i slutningen af min karriere, men mens jeg stadig har et godt niveau, så vi forhåbentlig kan vinde mere,« sagde belgieren, der har kontrakt med Chelsea til sommeren 2026, blandt andet.

Fredag kom så anden del af interviewet på gaden. Og her var det ligeledes en tydeligt utilfreds belgier, der udtalte sig.

Foto: GLYN KIRK

Her siger Lukaku eksempelvis, at han havde blevet i Inter, hvis de havde tilbudt ham en ny kontrakt, som han ønskede.

»Jeg tænker altid på Milano, Milano, Milano. Inter-fans er de bedste i verden. Jeg elsker byen, og det bedste øjeblik i min karriere var i Inter,« kom det også fra Lukaku.

Chelsea møder søndag rivalerne fra Liverpool i en kamp om andenpladsen. Her ventes det, at Lukaku ikke vil få spilletid i den kamp grundet de kontroversielle udtalelser.

Romelu Lukaku har siden oktober misset ni kampe for Chelsea. Han har i den periode kunnet se Chelsea gå fra at være seriøs titeludfordrer i Premier League til nu at være otte point efter Manchester City på førstepladsen.

Chelsea betalte i sommer Inter i omegnen af 865 millioner kroner for Lukaku.