Nogle gange kan medspillere føles mere irriterende end modspillerne.

Den følelse stod de fleste Wolverhampton-spillere nok med, da deres mexicanske angriber Raúl Jiménez lettere tankeløst fik to gule kort på under et minut.

Ja, helt præcist tog det ham kun 31 sekunder at få skrabet sig de to gule kort sammen.

Episoden skete i første halvlegs overtid i kampen mod Manchester City.

Først prøvede Jimenez at tage bolden fra Manchester Citys Rodri.

Det gjorde han med uregelmæssige midler, og så var første gule kort en realitet.

I samme situation valgte Jimenez så at blokere igangsættelsen fra Rodri, og som han burde at vide, så koster det ligeledes et gult kort. Dermed marchordre.

Manchester City vandt kampen med 1-0 efter en scoring af Raheem Sterling på straffespark i det 66. minut.