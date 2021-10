Hvis vi vinder over Østrig i Parken på tirsdag, kan det danske herrelandshold i fodbold kvalificere sig til VM i Qatar. Det ligger fast, efter Moldova som forventet fik klaps i weekenden.

Endnu en slutrunde med mulighed for dansk storspil vil være en flot præstation og uden tvivl skabe stor begejstring og flagrende flag fra vinduerne, som vi så det under sommerens EM-slutrunde.

Efter den danske sejr greb landstræner Kasper Hjulmand mikrofonen på pressemødet og kom med en lille, men bestemt, opsang til os alle.

Op til kampen var landsholdets anfører, Simon Kjær, netop blevet nomineret til fodboldprisen Ballon d'Or – også kendt som kåringen af verdens bedste fodboldspiller.

»Skal vi ikke bare svinge os op og hylde Simon for, hvad han har gjort, og hvor godt han har spillet? Hvor meget han har gjort for holdet, og den måde, han har præsteret på for både landsholdet og Milan,« lød det fra Hjulmand.

Det er interessant, at opfordringen til at lade roserne flyde mere frit kommer fra en sportsmand, for lige præcis inden for sport er der god tradition for at hylde dem, der gør noget særligt, når resultaterne er til det. Men vi kan godt give endnu mere slip, mente Hjulmand:

»Vi skal sørge for at give den fuld skrue, for jeg synes, at vi en gang imellem holder lidt igen med vores hyldest til vores helte og til dem, som virkelig stikker næsen frem med toppræstationer,« lød det videre fra Hjulmand, der også fremhævede Kasper Schmeichels nominering til en af de ti bedste målmænd i Europa som en bedrift, der kunne have fået større opmærksomhed.

Hjulmand har en pointe, men den rækker langt ud over landsholdet og hans egne spillere.

I Danmark er vi ikke altid gode nok til at hylde dem, der gør noget ekstraordinært, måske fordi den gamle jantelov for ofte virker som en dyne, der lægges over begejstring.

På nogle områder er der som sagt mere tradition for at hylde heltene end på andre. Foruden sportsfolk er der god tradition for at hylde danske skuespillere, der får store roller i udlandet, og vi elsker generelt at læse, at udlandet hylder Danmark for et eller andet.

Næste skridt kunne oplagt være en større opbakning til de erhvervsfolk, der skaber fremgang og arbejdspladser i Danmark. Og de forskere, der skaber gennembrud til fordel for os alle sammen inden for fysik, kemi, medicin og alle de andre videnskaber.

Det er fremragende, at Hjulmand bruger sin store platform til at kommunikere andet end formationer og presspil, for danskerne lytter, når han taler.

Også dét fortjener ros.