Marcus Ingvartsen har ikke levet op til forventningerne.

Så klar er meldingen fra sportsdirektøren i KRC Genk, Dimitri de Condé.

»Lige nu lever han ikke op til forventningerne. Han er klar over det, og det samme er vi,« siger direktøren ifølge mediet Voetbalkrant.

I sommer blev Marcus Ingvartsen solgt fra FC Nordsjælland til den belgiske klub. Overgangssummen lå angiveligt på lige under 40 millioner kroner - fem millioner euro - og det er det dyreste indkøb i den belgiske klubs historie. I danske medier er prisen anslået til at være omkring 37 millioner kroner.

Siden sit skifte har Ingvartsen spillet i 22 kampe for Genk, 15 af dem fra start. Han har indtil videre scoret fem mål, hvilket er noget under det gennemsnit, som han præsterede i sin sidste Superliga-sæson, da han blev topscorer med 23 mål i 35 kampe.

Men i den belgiske klub, som ligger nummer seks efter 27 kampe i den bedste belgiske række, skorter det en smule på målene og den faste spilletid. Ingvartsen har siddet på bænken i begge de seneste kampe, senest i 2-2-udekampen mod Club Brugge.

Heldigvis for danskeren er der stadig masser af tillid til ham fra sportsdirektøren. De Condé siger, at Ingvartsen stadig er ung, at han har den rette mentalitet, og at han spiller på en 'vanskelig' position som 9'er.

»Vi tror på ham,« siger Dimitri de Condé.

Den belgiske træner Philippe Clement brugte Nikolaos Karelis, Dieumerci N'Dongala og Alejandro Pozuelo Melero til de forreste pladser mod Club Brugge.