Årets nye 'Vild med dans'-dommer skiller sig ud på særligt ét punkt.

Han er den mest gavmilde dommer.

Sonny Fredie-Pedersen har i år erstattet Britt Bendixen i TV 2s dansekonkurrence, og efter de seks første programmer er han den dommer, der i gennemsnit giver de højeste karakterer til deltagerne.

»Det er da dejligt,« lyder det fra den 36-årige dansedommer, der gerne tager titlen som 'den gavmilde dommer' på sig.

Sådan dømmer dommerne: Dommerne kan i 'Vild med dans' give karakteren 1-10 til hver dans. Efter de første seks programmer har de fem dommere følgende karaktergennemsnit: Nikolaj Hübbe: 5,9 Anne Laxholm: 6,0 Sonny Fredie-Pedersen: 6,6 Marianne Eihilt: 6,2 Jens Werner: 6,3

»Jeg kan godt lide ikke at være for led ved folk,« forklarer han videre og tilføjer:

»Altså, de yder virkelig max, og de gør det rigtig godt, så jeg synes også, de skal gå hjem og føle, at de fik nogle gode karakterer. De gange, hvor jeg så ikke synes, de var helt så gode, så synes jeg også, jeg giver dem lidt lavere karakterer.«

Silas Holst kommenterer i år 'Vild med dans' for B.T. Han synes, der indtil videre er blevet givet for høje karakterer.

»På nogle punkter kan han godt have ret i det,« lyder det fra Sonny Fredie-Pedersen og påpeger, at han, selvom han generelt set er rundhåndet, også har en grænse.

Sonny Fredie-Pedersen havde fredag sin kæreste, Nika Kljun, med i 'Vild med dans'-studiet.

»Det første 10-tal blev givet i dag (Jens Werner gav fredag aften ti point til skuespiller Caspar Phillipson, red.). Jeg tror, det højeste, jeg har givet, er otte, så jeg synes stadig, der er rum at give af. Og der skal en del til, før jeg kommer op på et 10-tal.«

Sonny Fredie-Pedersen tilføjer, at han fra nu af også vil til at stille større krav til deltagerne.

»Nu er vi i sjette program, så nu vil jeg også gerne have, at der bliver lagt lidt mere på. Jeg bliver lidt mere kritisk.«

Isoleret set var han også fredag den mest kritiske dommer, hvor Marianne Eihilt var mest gavmild med karaktererne.

»Der skulle lidt mere til at imponere mig i dag. Jeg vil gerne have, at de går hjem og tænker: 'Ah, der er flere lag til det her'. Jeg vil gerne have, at de gør deres allerbedste,« slutter Sonny Fredie-Pedersen.

