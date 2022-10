Lyt til artiklen

På dagen, hvor valget er udskrevet, kommer vært på TV 2-News, Gertrud Højlund, med en særlig opsang til vælgerne.

Ofte får hun fra seere og følgere på de sociale medier kommentarer om, at hun flager sit eget politiske standpunkt.

»Kan se, du er skiftet til blå blok i dag,« lyder for eksempel en besked, som tv-værten har fået fra en opmærksom seer, mens en anden har skrevet:

»Hende Gertrud stemmer helt sikkert rødt, siden hun sidder helt i rødt …«

Tv-vært Gertrud Højlund stemmer ikke på Mette Frederiksen, selvom hun tillader sig at bære rødt under valgkampsdækningen på TV2-News. Hun stemmer heller ikke blåt.

Selvom beskederne er afsendt med behørige grine-smileys, er der noget om snakken, ved tv-værten.

»Det er faktisk helt seriøst en ting, vi bakser med, når der er valg. At folk ringer ind og brokker sig over, at vores tøj er politisk,« skriver hun i en storie på Instagram.

Skimmer man Gertud Højlunds profil, vil man vide, at hun godt kan lide farver – og gerne klæder sig i både pink, grøn, mørkeblå og orange og hun vil gerne slå 100 procent fast:

»Jeg klæder mig ikke i mit foretrukne partis farve, for jeg har ikke et foretrukket parti.«

Derfor vil hun, nu hvor valgkampen er skudt i gang, og vi den 1. november skal til valgurnerne, gerne frabede sig sure beskeder om, at hun manipulerer seerne med sin påklædning, for:

»Jeg gider sku da ikke sidde i sort herfra til november,« skriver hun og sender med et billede af sig selv i blåt jakkesæt en sidste – slet skjult ironisk – hilsen til de vælgere, der stadig kan være i tvivl:

»I dag stemmer jeg petroleum og giver ikke en skid for laksefarvede livssyn.«

Gertrud Højlunds instagram opdatering.

Nu hun er i gang med at kridte valgbanen op, vil hun også gerne alle tanker til livs, om at hun går mere kritisk til nogle politikere end andre.

Jævnligt hører hun fra blå vælgere, at hun stiller for kritiske spørgsmål til Jakob Ellemann, mens samme vælgere mener, at identiske spørgsmål stillet til Mette Frederiksen er 'gode, faktuelle og seriøse'. Helt det samme – bare med modsat fortegn – gør sig gældende for røde vælgere.

»Den slags må I gerne lade være med at henvende jer vedrørende. Det handler om jeres politiske holdninger, ikke om mine,« fastslår Gertrud Højlund og slår her på valgkampens allerførste dag fast:

»Det er typisk sådan, at folk tror, at pressen er blå, når statsministeren er rød – og rød, når hen er blå,« skriver hun og fortsætter:

»Journalister har en indbygget skepsis og et kritisk blik mod magthaverne … Men vores uimponerede skepsis er ikke personligt eller politisk motiveret. Den retter sig bare mod magten.«