'Forkasteligt', 'upassende' og 'et selvmål af dimensioner'.

Det er blot nogle af de gloser, man falder over, hvis man scroller gennem kommentarsporet på Radio Louds profil på Instagram.

Her delte radiokanalen forleden en video fra podcasten 'Ringdal & Kristensen'.

I videoen kan man overvære den blot ti år gamle Pelle og den tre år ældre Anna se en scene fra den yderst blodige og yderst omtalte Netflix-serie 'Squid Game'.

Serien handler om 456 desperate og gældsramte personer, som kæmper for livet – og en masse penge – i en række voldelige børnelege.

Aldersgrænsen for serien lyder på 16 år, men alligevel har flere skoler, eksperter og forældre råbt vagt i gevær, fordi mange børn ignorerer aldersgrænsen og ser den alligevel.

Af denne årsag har Radio Loud-programmet besluttet sig for at teste, hvad børn mener om serien ved at lade Pelle og Anna se den for åben mikrofon.

»Ad,« kan man høre 13-årige Anna sige, da en mand bliver skudt, så blodet sprøjter ud af munden på ham.



»Nu går alle amok og løber, imens de bliver skudt. Nu dræber de allesammen,« lyder det mere roligt og fortællende fra 10-årige Pelle.



»Det er bare børnelege, men hvor man dør rigtigt,« fortsætter han, mens ligene hober sig op på skærmen.

I skrivende stund er der omkring 30 kommentarer til videoen på Louds Instagram-profil, hvoraf langt, langt størstedelen er fra folk, der er forargede over radiokanalen.

'Hvad f*** laver I? Mener I seriøst, at det her er ansvarligt?! Det er en 16+-serie af en grund. Det er godt nok skræmmende,' skriver en bruger for eksempel.

'Hvad tænker I dog på?' lyder det fra en anden, som får medhold af en tredje:

'Fy for pokker! Hvor er det upassende. I skulle skamme jer, Radio Loud!'

B.T. har været i kontakt med Radio Louds programdirektør, Simon Andersen, som er afvisende over for kritikken.

»Jeg er så glad og stolt over det,« siger han og fortsætter:

»Når man ser det indslag og hører især drengen fortælle helt nøgternt om, hvad der foregår, så tror jeg, at alle bliver virkelig rørt og bekymret.«

Ifølge Simon Andersen er testforsøget en »rørende påmindelse om, at man skal sørge for at vide, hvad ens børn laver«.

»Jeg synes, at vi på en rå og brutal måde viser, hvilken betydning det har for deres børn, når de lader dem se den serie. Det er i mine øjne et smukt, rørende og samtidig forfærdeligt stykke journalistik, vi har lavet.«

Hvad siger du til kritikken om, at I er gået over grænsen?

»Jeg synes bestemt ikke, at der bliver brudt nogen grænser. Jeg synes, at grænsen brydes i den familie, hvor de lader deres børn se den serie, eller i den familie, hvor de ikke ved, hvad deres børn laver,« siger Simon Andersen og fortsætter:

»Jeg synes, vi gør forældrene en tjeneste ved at tage dem med ind og vise dem, hvad der sker med deres børn, når de ser den slags.«

Hvor går jeres grænse så? Ville I for eksempel hive børn ind og se porno?

»Det tror jeg faktisk godt. Det er også populært blandt mange unge, så det ville måske også være relevant. Vi filmer bare, hvad der foregår blandt tusindvis af mennesker. Vi viser, hvad der foregår,« afslutter Simon Andersen.