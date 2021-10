Netflix-hittet 'Squid game', der tog verden med storm, har nået børn i skolealderen og det bekymrer mange skoler og forældre.

Især svenske skoler er bekymrede for børnenes lege.

Det skriver NSD, som blandt andet har snakket med Hertsöskolan i Luleå.

På Hertsöskolan har skoleinspektøren udsendt en advarsel til forældrene om de såkaldte 'Squid Game'-udfordringer.

Her udfordrer børn hinanden i de forskellige 'lege' fra serien og det er noget som skolen anser som forkert.

Mange af de spil, der vises i serien, har eksisteret i årevis i de fleste skolegårde, for eksempel 'rødt lys stop ' eller tovtrækkeri. Forskellen er dog, at det i tv -serien ender med døden.

Viceskolelederen fra den svenske skole, som Aftonbladet har talt med, ønsker ikke at gå ind i, hvilket spil der har fundet sted, men siger, at det er vigtigt at holde styr på, hvad børnene ser.

»Der er en grund til, at tingene er aldersbegrænset. Du som forælder har et ansvar for at holde øje med, hvad dine børn ser på og overveje, om børnene kan klare det. Det er ikke skolens ansvar at tage ansvar for, hvad børnene ser derhjemme.«

Også danske forældre er bekymrede for 'Squid Game' i skolegården.

B.T. har tidligere talt med Louise Lage, som er bekymret for sine børn.

»De har efterhånden talt om det henne i skolen i et par uger. Nogle af de andre har set serien, og så vil mine børn også, men det må de ikke. De er alt for små,« lyder det fra Louise Lage, der endnu ikke har set serien, men baserer sin bekymring på den omtale og de klip af serien, som hun har set.

Over 110 millioner Netflix konti har streamet sydkoreanske 'Squid Game' og er dermed en af de mest sete originalserie på platformen.