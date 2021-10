Netflix-serien 'Squid Game' hitter verden over. Og nu er efterlignerne af de spil og lege, som de udfører i den sydkoreanske hitserie, kommet ind i folkeskolen.

Det har de oplevet på Rasta Skole i byen Lørenskog, der er beliggende tæt på den norske hovedstad Oslo.

Her er eleverne på skolen begyndte at lege de såkaldte dødsspil i frikvarteret, hvilket medførte, at rektoren på skolen, Dorthe Rundtom, nu har lavet et legeforbud mod dødsspillene og sendt en besked ud til forældrene til skolens 600 elever, skriver Romerikes Blad ifølge Dagbladet.

»Kære forældre. I dag har vi observeret, at der spilles 'Squid Game.' Det er ikke længere tilladt på Rasta Skole. Alle medarbejdere er blevet underrettet, og dem, der har en gårdvagt, følger med i, hvad der sker i frikvarteret,« står der blandt andet i beskeden, hvor præcisen om, at børn leger med døden som resultat i legen.

Enhver, der ryger ud af legen, bliver nemlig 'dræbt'/'skudt' – ligesom man ser det i den koreanske Netflix-serie.

Rektoren pointerer, at børnene ikke nødvendigvis har set serien og fået inspirationen derfra. Hun mener i stedet, at trenden kommer fra de sociale medier så som TikTok.

Og rektoren kan da også have en god pointe. Videoer med hashtagget #SquidGame har nemlig i skrivende stund ikke mindre end 41,9 milliarder visninger på TikTok.

Aldersgrænsen på TikTok er også væsentlig lavere, end den der er til Netflix-serien. Aldersgrænsen til 'Squid Game' er 16 år, hvor TikTok har en aldersgrænse på 13 år.

Danske Louise Lage er enig med den norske rektor i, at serien og dødsspillene bestemt ikke er noget for børn. Og hun er også bekymret for, at serien har spredt sig så bredt på de sociale medier.

»Det er ikke noget, børn skal se. Det er alt for voldsomt, og nu har det spredt sig til YouTube, Tiktok og andre steder. Det er bekymrende, at børn kan blive draget ind i en gyserserie på den måde,« forklarer hun til B.T.

Rektor Dorthe Rundtom pointerer, at forbuddet blandt andet kommer på grund af, at der er en hvis signalværdi i at forbyde dem.

Det skyldes, at hun mener, at man som børn skal lære at være venlige og gode mod hinanden i skolegårde – og ikke skubbe hinanden ud af fællesskabet ved at sige, at man er blevet 'dræbt.'