Efter 16 måneder med massive prisstigninger på sommerhuse landet over har markedet taget en drejning i den anden retning i betydelige områder af landet.

Det viser tallene fra september fra Boligsidens Markedsindeks.

Faldet sker, efter sommerhusmarkedet blev en utrolig populær vare grundet coronanedlukningen og den manglende mulighed for udlandsrejser i 2020 samt dele af 2021.

Prisnedsættelsen kan særligt ses i de landsdele, hvor der traditionelt bliver solgt mange sommerhuse. Det drejer sig om Østjylland, Vest- og Sydsjælland, Nordsjælland, Vestjylland og Nordjylland.

»Der er solgt ekstremt mange sommerhuse i hele Danmark det seneste år til halvandet. Det har skudt priserne i vejret. Nu ser vi så, at der bliver handlet langt mindre, og at priserne begynder at falde i de landsdele, hvor de mest populære sommerhusområder ligger. Der er altså kommet ro på markedet, der nu begynder at rette sig efter sæsonerne, som vi kendte dem før corona,« siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

Hun mener prisfaldet er godt for udviklingen for markedet, da det fører til et stigende udbud og dermed flere sommerhuse at vælge imellem for køberne.

»Udbuddet har været helt i bund, og køberne har været nødt til at være rigtig hurtige for at få fingre i det sommerhus, de har forelsket sig i. Det har betydet, at nedslagene er faldet drastisk, mens mange flere end tidligere har købt til mere end prisen for at sikre sig sommerhuset. Men i takt med at farten er taget ud af markedet, er det gennemsnitlige nedslag steget kraftigt igen, og langt færre betaler overpris. Det er godt for køberne.«

Det største prisfald finder man i Østsjælland, der oplevede et fald på 8,1 procent i september. Hele landet havde et fald på 1,7 procent.