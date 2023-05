Hvis du har sommerferieplaner om at binge en serie eller to på streamingtjenesten Disney Plus, så skal du skynde dig.

For ifølge en rapport fra Deadline, så er Disney i gang med den helt store forårsrengøring på sine streamingtjenester og vil fjerne over 50 serier og et par film fra både Disney Plus og Hulu.

Det drejer sig blandt andet om serier som 'Y: The Last Man', 'Turner & Hooch' og den stærkt promoverede 'Willow', hvoraf sidstnævnte først blev færdigvist i januar i år.

De mange serier må lade livet på platformene som en del af underholdningstjenestens spareplaner.

Disney Plus: Disse serier forsvinder Ifølge Deadline har Disney Plus i skrivende stund planer om at fjerne følgende serier: Big Shot

Turner & Hooch

The Mysterious Benedict Society

The Mighty Ducks: Game Changers

Willow

The Making Of Willow

Diary of a Future President

Just Beyond

The World According to Jeff Goldblum

Marvel’s Project Hero

Marvel’s MPower

Marvel’s Voices Rising: The Music of Wakanda Forever

Rosaline

Cheaper by the Dozen remake

The One and Only Ivan

Stargirl

Artemis Fowl

The Princess

Encore!

A Spark Story

Black Beauty

Clouds

America the Beautiful

Better Nate Than Ever

Weird but True!

Timmy Failure

Be Our Chef

Magic Camp

Howard (planer for at fjerne er sløjfet)

Earth to Ned

Foodtastic

Stuntman

Disney Fairy Tale Weddings

Wolfgang

It’s a Dog’s Life with Bill Farmer

The Real Right Stuff

The Big Fib

Rogue Trip

More Than Robots

Shop Class

Pick the Litter

Own the Room

Among the Stars

Harmonious Live!

Pentatonix: Around the World for the Holidays

I begyndelsen af maj kunne Disneys ceo, Bob Iger, og finansdirektøren, Christine McCarthy, afsløre, at Disney Plus havde mistet over 4 millioner abonnement er i de første tre måneder af 2023.

Ifølge Variety har Disney brugt cirka 30 milliarder dollar – svarende til cirka 206 milliarder danske kroner – på indhold til streamingtjenesten sidste år.

Men nu må Disney altså finde sparekniven frem og i gang med at fjerne indhold igen. Dog har enkelte film overlevet dødsstødet efter en række klager. Det drejer sig blandt andet om filmen 'Howard', som er en dokumentar om Howard Ashman, der hjalp med at skrive sangene i 'Skønheden og udyret' og 'Den lille havfrue.'

Ifølge en talsmand for stemningstjenesten er listen over titler, der kommer fra Hulu og Disney Plus ikke færdig endnu.

Hulu: Disse serier forsvinder Ifølge Deadline vil følgende serier forsvinde fra Hulu: Y: The Last Man

Pistol

Little Demon

Maggie

Dollface

The Hot Zone

The Premise

Love in the Time of Corona

Everything’s Trash

Best in Snow

Best in Dough

Darby and the Dead

The Quest

Men Disney er langt fra de første til at fjerne film og serier fra deres streamingtjeneste som konsekvens af besparelser. Lignende tiltag har man set som HBO Max og Showtime.

De mange film og serie forventes at blive fjernet 26. maj.