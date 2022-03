Sidste år løb TV 2 Zulu-succesen 'Date mig nøgen' over skærmen med Ibi Støving som vært.

Nu har hun lige optaget anden sæson af et andet TV 2-program, nemlig 'Hvem holder masken?', og for hendes vedkommende betyder det et farvel til førstnævnte datingprogram.

»Jeg er jo videre til 'Hvem holder masken?', så jeg hopper meget sjældent tilbage, det tror jeg faktisk aldrig, jeg har gjort,« lyder det fra Ibi Støving, da B.T. lørdag møder hende forud for TVPrisen 2022.

Dermed virker det også til, at 'Date mig nøgen' efter tre sæsoner er blevet lagt i graven.

»Det var jo en rigtig stor succes på Zulu, men på mange måder tror jeg ikke, at tiden til 'Date mig nøgen' er nu. I hvert fald ikke for mig,« forklarer den 47-årige tv-vært.

»Men vi gjorde jo, hvad vi skulle, og der var mange mennesker, der blev inspireret af budskabet om, at man kan være, hvem man er, og ligegyldigt hvordan man ser ud, så har man lov til at være her,« påpeger hun.

Ibi Støving vil dog ikke sige, at det er endegyldigt slut med datingprogrammet.

»Det må man jo spørge Strong om, men jeg kan meget hurtigt sige, at jeg bliver ikke vært på mere 'Date mig nøgen'. Jeg synes, jeg sløjfede den op rimelig hardcore,« siger Ibi Støving og griner.

Ibi Støving smed tøjet ved Zulu Awards 2020 for at slå et slag for kvindekroppen. Foto: Per Arnesen/TV 2 Vis mere Ibi Støving smed tøjet ved Zulu Awards 2020 for at slå et slag for kvindekroppen. Foto: Per Arnesen/TV 2

Til Zulu Awards forrige år troppede hun nemlig selv nøgen op på scenen, da hun skulle uddele prisen for 'Årets lyd'.