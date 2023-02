Lyt til artiklen

Den 1. marts har Isabella Hindkjær første arbejdsdag som ny redaktionschef på P3 i DR.

Men allerede inden hun har sat sig tilrette i sin nye stol, bliver der nu stillet spørgsmål til, om hun er den rette til at sidde i den, skriver mediet Kontrast.

Problemet er, at hun i sin tidligere stilling som chefredaktør på Femina, har været fortaler for journalistisk aktivisme, og at hun for nylig i Clement Kjersgaards radioprogram ‘Akkurat’ under en debat om ligestilling sagde, at medierne ikke er objektive:

»Der findes ikke en neutral grund, hvis vi (medierne, red.) bare tror, vi kan holde mikrofonerne op foran to, der mener det modsatte, og så har vi gjort vores arbejde. Vi skal som medier stille os på den rigtige side af spørgsmålet,« sagde hun blandt andet i programmet.

Tidligere chefredaktør på Femina, Isabella Hindkjær, bliver ny redaktionschef for P3. Det bekymrer sognepræst Katrine Winkel Holm, der vil have DRs bestyrelse til at gå ind i sagen. Foto Mathias Eis.

Da Clement Kjersgaard spurgte, om den nye P3 chef vil have partipressen tilbage, lød svaret:

»Nej, men en grundlæggende journalistisk opgave er at lave research og starte debatten et sted, hvor det ikke bare er at holde mikrofonen op for først den ene holdning og så den anden.«

Isabella Hindkjærs udtalelser er faldet sognepræst Katrine Winkel Holm så meget for brystet, at hun nu har bedt DRs bestyrelse om at gå ind i sagen. Præsten, der af DF er udpeget til at sidde i bestyrelsen for DR, er nemlig ‘bekymret’.

»P3 skal ikke være aktivistisk i en eller anden forstand,« siger hun til B.T.

Katrine Winkel Holm er udpeget til DRs bestyrelse af DF. Foto Niels Ahlmann Olesen

Isabella Hindkjær har de seneste år været chefredaktør på ugebladet Femina, hvor hun har sat en ære i at revolutionere damebladsstoffet fra mest at handle om mad, mode og slankekure til også at behandle politiske emner som ligestilling, samtykkelov og feminisme.

Dén journalistiske linje beroliger på ingen måde Katrine Winkel Holm:

»Jeg har læst så meget af Femina, at jeg ved, at bladet er blevet påvirket af hendes (Isabella Hindkjærs, red.) holdninger. Hun har lagt en meget feministisk, aktivistisk og woke line på Femina. Når hun siger, at det er gammeldags med objektivisme, og at vi skal have mere aktivisme, bliver jeg bekymret for, at det er det samme, der vil ske på P3.«

Derfor har Katrine Winkel Holm bedt DRs bestyrelse om en ‘uddybelse og kommentar’ til Hindkjærs udtalelser på bestyrelsens kommende møde.

»Vi betaler alle til DR, så der skal ikke være aktivisme. DR er forpligtet til upartiskhed. Det ligger i DRs mandat, at man ikke har en feministisk og woke dagsorden som statsmedie.«

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra hverken Isabella Hindkjær eller DR, men tidligere har den tidligere chefredaktør på Femina sagt til Berlingske, at det er, som om 'aktivismekortet' bliver trukket meget hurtigt, når der tales om feminisme, hvorimod man godt kan tale om klimaforandringer uden at skulle begynde med at diskutere, om det er et problem.

»Det er vildt useriøst, når Mediedanmark stadig starter debatten om ligestilling ved at spørge, om der er ligestilling. Vi har ikke ligestilling i Danmark. Det ved vi. Så lad os starte vores dækning dér,« sagde hun til Berlingske.