Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Det er de ting, du ikke forventer, der rammer dig.«

Sådan lød det torsdag fra prins William, der med sin kone besøgte og takkede omkring 30 af de frivillige, som hjalp under begivenhederne i forbindelse med dronning Elizabeths begravelse. Det skriver Sky News.

Her fortalte prinsen, at han blev så overvældet af at se de mange blomster, billeder og særligt Paddington Bjørn-bamser, folket havde lagt til minde om hans farmor, at han »fik en klump i halsen«.

»Hvis du vender den på hovedet, er det altid meget trøstende, at så mange mennesker bekymrer sig. Det gør det meget bedre,« lød det fra prinsen af Wales.

Millioner af blomster og bamser blev lagt som hyldest til dronningen. Foto: PETER CZIBORRA Vis mere Millioner af blomster og bamser blev lagt som hyldest til dronningen. Foto: PETER CZIBORRA

De frivillige kunne da også fortælle deres royale gæster, at der var kommet folk fra hele verden for at vise den afdøde dronning deres sidste respekt – noget, de ifølge Sky News var meget benovet over.

Derfor sørgede prins William og prinsesse Kate da også for at takke de mange frivillige for deres mange timers arbejde igen og igen.

»Vi var ret bekymrede for, at det ville lukke hele byen ned, når alle kom her, men det blev ved med at køre,« sagde prinsen til de transportarbejdere, der hjalp med at organisere vejlukninger og parkeringspladser, mens prinsesse Kate tilføjede:

»Vi var taknemmelige for, at vi stadig kunne få børnene til og fra skole.