Det er blevet fredag eftermiddag og vi sætter tænderne i en meget omtalt og 300 kroner dyr kringle fra Københavns Bageri.

Vi fejrer også grev Henrik, der blev konfirmeret i Paris og festede med sin nærmeste familie. Man han var ærgerlig over, at hans farmor ikke kunne deltage.

Martin Rossen kan fejre jobnyt, for efter tre år siger han farvel til jobbet i Danfoss. Den tidligere rådgiver for Mette Frederiksen fortalte ellers dengang, at det var hans drømmejob, men nu springer han ud som selvstændig konsulent.

Kristoffer Eriksen og Frihedsbrevet har dækket historien om en frygtkultur på kunstmuseet Ordrupgaard, der ifølge 20 tidligere medarbejdere skyldes museumsdirektør, Anne-Birgitte Fonsmarks.

Og så skal vi tale om Jes Dorph, der har stævnet advokat Yvonne Frederiksen, der stod bag advokatundersøgelsen af TV 2 i efteråret 2020. En undersøgelse, der udløste Dorphs exit fra tv-stationen.

Der er også nyt fra både Susan Astani og Jan Leth Christensen.

I studiet sidder Per Kuskner, Jonas Kuld Rathje og Kristoffer Eriksen. Henrik Qvortrup er med på telefon.

Se med live kl. 14 og husk, at du kan sladre med ved at sende en sms til programmet på 42 42 03 21. Begynd din besked med ‘BT’ og herefter et mellemrum.

Din vært er Ditte Okman.

Programmet produceres af Sarah Bech.