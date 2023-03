Lyt til artiklen

Efter at have aflyst hele sin turné – heriblandt to koncerter i Danmark – kommer Justin Bieber nu med en opdatering på sit helbred.

»Vent på det,« skrev han onsdag på Instagram og fremviste herefter et tydeligt bevis på bedring.

Den 29-årige verdensstjerne kunne i juni sidste år fortælle, at han var blevet ramt af Ramsay Hunt-syndrom, som havde lammet hele den ene halvdel af hans ansigt.

I en video viste han, hvordan han kun kunne smile med den ene mundvig og kun lukke og blinke med det ene øje. Se videoen over artiklen.

Men i en ny video, lagt i hans story onsdag, viser han, hvordan han nu kan smile over hele femøren og knibe øjnene sammen i et stort smil.

Til B.T. har overlæge på infektionsmedicinsk afdeling på Aalborg Universitetshospital Lone Hagens Mygind tidligere fortalt, at Ramsay Hunt-syndrom skyldes en skoldkoppevirus, som bliver reaktiveret.

»Så alle, der har haft skoldkopper kan blive ramt af det. Det svarer til helvedesild, bare i ansigtet, og det består af en triade af symptomer, der hedder lammelse i ansigtet, øresmerter og udslæt som ved skoldkopper,« forklarede overlægen.

»Det ses oftere, hvis ens immunforsvar er nede. Så hvis man er stresset og har travlt, kan det opstå, men man ser det også, uden der er en forklaring på hvorfor.«

Da Justin Bieber fortalte om sin lidelse, kunne han samtidig beklageligvis fortælle, at han måtte aflyse resten af sin 'Justice World Tour'. I den forbindelse blev hans to danske koncerter, som skulle have været afholdt 17. og 18. marts, udsat på ubestemt tid.

I februar blev de aflyst helt, og billetholdere vil få deres penge refunderet.